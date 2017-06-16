FT: ЕС может оштрафовать Google на €1 млрд за антимонопольные нарушения

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ЛОНДОН, 16 июня. /ТАСС/. Власти Евросоюза могут оштрафовать американскую компанию Google на рекордные €1 млрд ($1,1 млрд) за антимонопольные нарушения. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Должностные лица ЕС, по данным издания, в ближайшие несколько недель объявят о том, что компания злоупотребила доминирующей позицией на рынке поисковиков, чтобы создать сервис Google Shopping.
Эта услуга была запущена в 2002 году С самого начала сервис предоставлял лишь список цен, утвержденных продавцами, и монетизировался через AdWords, как и остальные сервисы компании. Однако затем служба была изменена в сторону большей интеграции с поиском Google.
Корпорация ранее отвергла обвинения Еврокомиссии в злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений для мобильных устройств под управлением разработанной американской компанией операционной системы Android. Согласно заявлению старшего вице-президента по юридическим вопросам Google Кента Уокера, которое приводилось в официальном блоге компании, Еврокомиссия "не имеет доказательств", и дело на этот счет "ошибочно по сути", с законодательной и экономической точек зрения.
Издание не исключает, что корпорация обжалует любое подобное решение в европейских судах, что отложит на многие годы окончательный вердикт по этому вопросу.
В свое время ЕС обвинил Google, Facebook и Twitter в нарушении прав потребителей, потребовал от компаний изменить условия пользования социальными сетями, нарушающие права потребителей, и пригрозили штрафом в случае дальнейших нарушений. Согласно информации агентства Рейтер, еще в декабре прошлого года им были направлены письма, в которых говорилось, что некоторые из их условий пользования нарушают закон ЕС о защите прав потребителей.