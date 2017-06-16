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Шувалов прогнозирует, что развитие технологий сократит продолжительность рабочей недели

Экономика и бизнес
16 июня, 14:28 UTC+3

При этом первый вице-премьер уверен, что это не приведет к росту безработицы

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Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов

Первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов

© Сергей Савостьянов/фотохост-агентство ТАСС

АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов прогнозирует, что развитие технологий не приведет к росту безработицы, но сократит продолжительность рабочей недели. Об этом он сообщил на Астанинском экономическом форуме.

"Технологии и связанный с ними рост производительности труда совсем не обязательно приведет к росту безработицы. Более вероятно, что, как это и случилось в XX веке, будет сокращаться длительность рабочей недели - как в материальном производстве, так и так называемых "белых воротничков", которые сейчас живут в условиях ненормированной рабочей недели", - сказал он.

Правительство будет прорабатывать программу развития России до 2025 г., предусматривающую рост до среднемирового, еще несколько месяцев, сообщил Шувалов.

"По поручению президента РФ правительство сейчас готовит план развития социально-экономического построения России до 2025 года. Президенту было представлено несколько вариантов такого плана. Мы сейчас на протяжении нескольких месяцев по его поручению будем отрабатывать целыми блоками, что является лучшим для развития нашей страны", - сказал первый вице-премьер.

Шувалов также заявил, что правительство РФ рассчитывает к 2020 году перевести взаимодействие государства с гражданами и юридическими лицами полностью в электронный формат.

"Мы рассчитываем к 2020 году осуществить переход на преимущественно дистанционное взаимодействие с государством как для граждан, так и для юридических лиц", - сказал он.

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