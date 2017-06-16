СМИ: Google добавит функцию резервного копирования в свой облачный сервис

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Корпорация Google намерена усовершенствовать свой облачный сервис Google Диск, добавив в него возможность резервного копирования хранящихся на компьютере данных. Об этом сообщила газета USA Today.

Резервное копирования - это операция, с помощью которой пользователь может обезопасить себя от потери файлов в случае поломки компьютера или сбоя в операционной системе. Чтобы избежать этого, хранящиеся на жестких дисках данные дублируются на внешние носители или в облачные сервисы.

До последнего времени в Google Диск можно было копировать лишь отдельные файлы - пользователям приходилось их вручную отбирать и загружать. Но после нововведения они смогут настроить облачный сервис таким образом, что он будет автоматически переносить целые папки и разделы с персонального компьютера на серверы Google. Кроме того, программа будет регулярно проверять, как давно делалось последнее резервное копирование и не устарели ли хранящиеся в облаке данные.

Комментируя возможные опасения по поводу использования личной информации в рекламных целях, в Google отмечают, что компания "не сканирует пользовательские файлы" и сотрудники корпорации не могут узнать их содержание.

USA Today отмечает, что подобная функция существует уже у нескольких сервисов, среди которых iDrive, Mozy Home, CrashPlan и другие. У Google она появится 28 июня. Как и раньше, клиентам будут доступны бесплатные 15 гигабайт свободного пространства. Если же для резервного копирования им потребуется больше места, то за это придется платить. 100 гигабайт стоит 1,99 доллара в месяц, а один терабайт обойдется в 9,99 доллара.