Медведев рассчитывает на качественный результат российско-белорусских переговоров

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что солнечная погода, установившаяся в Санкт-Петербурге, будет способствовать качественному и быстрому проведению российско-белорусских переговоров.
"У нас сегодня запланировано и проведение наших двусторонних мероприятий, и заседание Союзного совета министров. Погода благоприятствует, надеюсь, что сделаем все оперативно и качественно", - сказал он в начале встречи со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым в преддверии последующего за встречей заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.
"То есть результаты будут по сегодняшней погоде?" - в шутку уточнил Кобяков.
"Надеюсь, потому что, если бы мы хотели других результатов, мы бы вас позвали в Москву, где погода месяцами очень плохая", - пошутил в ответ глава российского правительства.
В свою очередь Кобяков поблагодарил российскую сторону за основательную подготовку этой встречи и выразил надежду на ее хороший результат.