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Медведев рассчитывает на качественный результат российско-белорусских переговоров

Экономика и бизнес
16 июня, 14:43 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, июня. /ТАСС

В свою очередь белорусский премьер Андрей Кобяков поблагодарил российскую сторону за основательную подготовку этой встречи и также выразил надежду на ее хороший результат

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассчитывает, что солнечная погода, установившаяся в Санкт-Петербурге, будет способствовать качественному и быстрому проведению российско-белорусских переговоров.

"У нас сегодня запланировано и проведение наших двусторонних мероприятий, и заседание Союзного совета министров. Погода благоприятствует, надеюсь, что сделаем все оперативно и качественно", - сказал он в начале встречи со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым в преддверии последующего за встречей заседания Совета министров Союзного государства России и Белоруссии.

"То есть результаты будут по сегодняшней погоде?" - в шутку уточнил Кобяков.

"Надеюсь, потому что, если бы мы хотели других результатов, мы бы вас позвали в Москву, где погода месяцами очень плохая", - пошутил в ответ глава российского правительства.

В свою очередь Кобяков поблагодарил российскую сторону за основательную подготовку этой встречи и выразил надежду на ее хороший результат.

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Персоны
Кобяков, Андрей Владимирович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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Россия Белоруссия
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