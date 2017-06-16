Система "Платон" принесла федеральному бюджету порядка 27,14 млрд рублей

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Система сбора платы с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам РФ ("Платон") принесла федеральному бюджету порядка 27,14 млрд рублей, следует из сообщения оператора системы "РТ-Инвест Транспортные Системы".
Согласно полученным данным, по состоянию на 15 июня 2017 года к системе "Платон" подключено 305,6 тыс. компаний-перевозчиков, которые зарегистрировали порядка 855 тыс. транспортных средств. В системе оформлено 12,9 млн маршрутных карт, перевозчикам выдано 650,88 тыс. бортовых устройств.
"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 т, введена на территории России с 15 ноября 2015 г. Тариф "Платона" с 15 апреля составляет 1,9 руб./км.