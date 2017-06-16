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Назарбаев предложил ввести международную криптовалюту

Экономика и бизнес
16 июня, 15:10 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Президент Казахстана подчеркнул, что предлагаемая валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии

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АСТАНА, 16 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил рассмотреть вопрос о введении международной расчетно-платежной единицы.

"Пришло время серьезно рассмотреть вопрос введения международной расчетно-платежной единицы. Она позволит избавить мир от валютных войн, спекуляций, избежать перекосов в торговых отношениях, снизить волатильность на рынках", - сказал Назарбаев на пленарном заседании Астанинского экономического форума.

Он отметил, что предлагаемая валюта должна иметь простой, транспарентный механизм эмиссии. "С учетом цифровизации, развития таких технологий, как блокчейн, такая расчетная единица может быть создана в виде криптовалюты. Важно, чтобы она базировалась не на абстрактном доверии, а на обеспечении конкретными активами", - пояснил лидер Казахстана.

По его словам, такая валюта должна быть демократичной и приниматься потребителями во всем мире. "Введение глобальной валюты возможно путем создания пула центральных банков, например, при специально созданном комитете ООН. Должно быть равноправное, справедливое представительство всех стран ее миссии", - уточнил Назарбаев.

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