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ЦБ РФ сохранил прогноз по средней цене Urals в 2017 году на уровне $50 за баррель

Экономика и бизнес
16 июня, 15:24 дата обновления: 16 июня, 15:33 UTC+3

Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, прогноз остался неизменным с учетом текущей динамики цен и анализа перспектив нефтяного рынка

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз по средней цене нефти в 2017 году на уровне $50 за баррель. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы оставили цену на нефть неизменной - $50 за баррель в 2017 году с учетом текущей динамики цен и анализа перспектив нефтяного рынка", - сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ по-прежнему предполагает, что цена на нефть вернется к уровням близким к $40 за баррель в 2018 и 2019 гг. "При этом мы ожидаем, что это не скажется значимо на темпах экономического роста, учитывая, что экономика уже в значительной мере адаптировалась к низкому уровню цен на нефть", - сказала глава Банка России.

Она также сообщила, что в ЦБ ожидает в 2017 г. прирост ВВП на 1,3-1,8%.

Ранее глава Центробанка отмечала, что динамика цен на нефть в среднесрочной перспективе может быть в диапазоне от $40 до $50 за баррель. Банк России в базовом сценарии предполагал сохранение цен на нефть марки Urals вблизи $50 за баррель в течение первого полугодия 2017 г.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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