ЦБ РФ сохранил прогноз по средней цене Urals в 2017 году на уровне $50 за баррель

Фан-зона Кубка конфедераций в Петербурге встретит гостей фитнес-разминкой и мини-футболомКубок конфедераций-2017 16 июня, 16:45
"ВКонтакте" запустила ленту с новостями о Кубке конфедерацийСпорт 16 июня, 16:35
Арум: российский боксер Ковалев подходит к бою с Уордом фаворитомСпорт 16 июня, 16:35
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТППроисшествия 16 июня, 16:20
Черчесов: сыграть за сборную России на Кубке конфедераций - привилегия для футболистовСпорт 16 июня, 16:16
СМИ: "Реал" убеждает Роналду не покидать клуб из-за обвинений в неуплате налоговСпорт 16 июня, 16:11
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"Международная панорама 16 июня, 16:08
Вузы Среднего Урала и Китая увеличивают студенческий и преподавательский обменНовости партнеров 16 июня, 16:08
Большой порт Петербург по итогам января-мая лидирует по контейнерообороту среди портов РФТранспорт 16 июня, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России сохранил прогноз по средней цене нефти в 2017 году на уровне $50 за баррель. Об этом заявила на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Мы оставили цену на нефть неизменной - $50 за баррель в 2017 году с учетом текущей динамики цен и анализа перспектив нефтяного рынка", - сказала она.
Набиуллина отметила, что ЦБ по-прежнему предполагает, что цена на нефть вернется к уровням близким к $40 за баррель в 2018 и 2019 гг. "При этом мы ожидаем, что это не скажется значимо на темпах экономического роста, учитывая, что экономика уже в значительной мере адаптировалась к низкому уровню цен на нефть", - сказала глава Банка России.
Она также сообщила, что в ЦБ ожидает в 2017 г. прирост ВВП на 1,3-1,8%.
Ранее глава Центробанка отмечала, что динамика цен на нефть в среднесрочной перспективе может быть в диапазоне от $40 до $50 за баррель. Банк России в базовом сценарии предполагал сохранение цен на нефть марки Urals вблизи $50 за баррель в течение первого полугодия 2017 г.