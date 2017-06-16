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Комитет Госдумы поддержал законопроект о введении курортного сбора в ряде регионов РФ

Экономика и бизнес
16 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении курортного сбора в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Комитет выступает по нему соисполнителем, профильным назначен комитет Думы по бюджету и налогам.

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Инициатива предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ был внесен в нижнюю палату парламента в мае этого года.

Предполагается, что размер курортного сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, его сумма может меняться в зависимости от сезонности, времени пребывания на объекте, значения курорта. При этом определяются льготные категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора. В документе говорится, что полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры.

Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов. По итогам эксперимента будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.

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