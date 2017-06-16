ЦБ РФ ожидает отток капитала из России в 2017 году в размере около $37 млрд

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России ожидает отток капитала из РФ на уровне $37 млрд в 2017 году. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Наши данные по оттоку капитала следующие: $37 млрд у нас будет в 2017 году, $14 (млрд) прогноз в 2018 год и $8 (млрд) - в 2019 году", - сказала она.
При этом показатель во многом будет зависеть от сальдо текущего счета, отметила глава ЦБ.
Ранее ЦБ прогнозировал, что отток капитала в ближайшие три года составит $12-13 млрд ежегодно. Минфин России по итогам года ожидает отток капитала на уровне не более 1,5% ВВП, отмечал в интервью ТАСС замминистра финансов Владимир Колычев.
По итогам 2016 г. чистый вывоз капитала частным сектором сократился почти в 4 раза, до $15,4 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $57,5 млрд, свидетельствуют данные Банка России.