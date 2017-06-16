Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦБ РФ ожидает отток капитала из России в 2017 году в размере около $37 млрд

Экономика и бизнес
16 июня, 15:46 дата обновления: 16 июня, 16:35 UTC+3

Как отметила председатель ЦБ РФ, по прогнозам, в 2018 году отток составит $14 млрд, а в 2019 году - $8 млрд

Поделиться
Материал из 1 страницы
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России ожидает отток капитала из РФ на уровне $37 млрд в 2017 году. Об этом сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Наши данные по оттоку капитала следующие: $37 млрд у нас будет в 2017 году, $14 (млрд) прогноз в 2018 год и $8 (млрд) - в 2019 году", - сказала она.

При этом показатель во многом будет зависеть от сальдо текущего счета, отметила глава ЦБ.

Ранее ЦБ прогнозировал, что отток капитала в ближайшие три года составит $12-13 млрд ежегодно. Минфин России по итогам года ожидает отток капитала на уровне не более 1,5% ВВП, отмечал в интервью ТАСС замминистра финансов Владимир Колычев.

По итогам 2016 г. чистый вывоз капитала частным сектором сократился почти в 4 раза, до $15,4 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $57,5 млрд, свидетельствуют данные Банка России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
3
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
4
Российские военные успешно испытали противоракету
5
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
6
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
7
МВД считает некорректными обвинения в подделке экспертиз погибшего в Балашихе ребенка
Темы дня
Загрузка...
Реклама