Набиуллина назвала маловероятным пополнение международных резервов РФ в текущем году

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России в 2017 году вряд ли начнет пополнять международные резервы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Резервов сейчас по всем параметрам достаточно. Но было бы полезно усилить нашу подушку безопасности в благоприятных условиях и накапливать золотовалютные резервы. Мы подтверждаем принципы, что будем это делать не в ущерб, не подвергая риску нашу цель по инфляции в 4%. А цель наша - не достигнуть ее одноразово, а удерживать на этом уровне длительное время. Поэтому мы не можем сказать, что мы в полной мере достигли своей цели по инфляции", - сказала она.

По словам Набиуллиной, финансовые рынки достаточно стабильны, но есть среднесрочные риски, связанные с ценами на нефть, "мы это должны учитывать". "На этот год мы рассматриваем возможность таких покупок, как маловероятную, и в базовом сценарии пока не закладываем дополнительное пополнение золотовалютных резервов", - заявила глава Банка России.