Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5% в годовом выражении

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2017 года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%. Таким образом, Росстат подтвердил свою предварительную оценку динамики ВВП.
Для сравнения, за первые три месяца 2016 года снижение ВВП РФ составило 1,2% в годовом выражении.
Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщал, что рост ВВП РФ будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью этого года рост в годовом выражении может превысить 2%. Он также добавил, что сохраняется полная уверенность, что по итогам года рост ВВП РФ составит 2%.
Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП России в третьем квартале этого года на уровне 1,3%.