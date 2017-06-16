Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5% в годовом выражении

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ВВП России в физическом выражении в первом квартале 2017 года вырос относительно соответствующего периода прошлого года на 0,5%. Таким образом, Росстат подтвердил свою предварительную оценку динамики ВВП.

Для сравнения, за первые три месяца 2016 года снижение ВВП РФ составило 1,2% в годовом выражении.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин сообщал, что рост ВВП РФ будет усиливаться с каждым кварталом, а осенью этого года рост в годовом выражении может превысить 2%. Он также добавил, что сохраняется полная уверенность, что по итогам года рост ВВП РФ составит 2%.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина ранее отмечала, что ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП России в третьем квартале этого года на уровне 1,3%.