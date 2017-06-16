Шувалов: программа развития РФ до 2025 года будет прорабатываться еще несколько месяцев

АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Правительство будет прорабатывать программу социально-экономического развития России до 2025 года, предусматривающую рост экономики до среднемирового, еще несколько месяцев. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, выступая на Астанинском экономическом форуме.

"По поручению президента РФ правительство сейчас готовит план развития социально-экономического построения России до 2025 года. Президенту было представлено несколько вариантов такого плана. Мы сейчас на протяжении нескольких месяцев по его поручению будем отрабатывать целыми блоками, что является лучшим для развития нашей страны", - сказал первый вице-премьер.

Отрабатывая эти блоки, правительство РФ будет концентрироваться на процессе и последствиях технологической трансформации, указал первый вице-премьер. "На наших глазах происходят сдвиги во всех сферах жизни общества - технологиях и экономике, социальной жизни, политике и идеологии. Формируется новая реальность. Рискну утверждать, что эти изменения по своей масштабности сопоставимы с изменениями эпохи индуастриализации конца 19 века - первой трети 20 века", - отметил он.

Технологии способны быстро формировать новые отрасли, трансформировать рынок труда, коренным образом менять поведение и привычки людей. В частности, новая технологическая революция усиливает конкуренцию - и между работниками, и между корпорациями и между государствами, подчеркнул Шувалов. "Оценивая эту ситуацию с экономической точки зрения, мы видим, что технологии ведут к существенному снижению роли материальных издержек при принятии решений. Снижается зависимость издержек от географической локализации производства", - указал он.

По его словам, роль дешевизны труда и доступности природных ресурсов становится все менее значимым фактором для экономического развития. Ключевым фактором роста и успеха становится не труд и капитал сами по себе, а их совокупная эффективность, подчеркнул Шувалов.

При этом стремительное рождение новых технологий создает возможности для дальнейшего роста. "Наиболее явным образом технологический прогресс будет влиять на состояние рынка труда", - считает Шувалов.