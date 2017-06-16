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"Роснефть" и "Газпром нефть" подали заявки на Эргинское месторождение

Экономика и бизнес
16 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Заявки на участие принимаются до 16:45 мск 16 июня, до этого времени претендент должен перечислить задаток за участие в размере 130 тыс. рублей

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Роснефть" и "Газпромнефть-Хантос" подали заявки на Эргинское нефтяное месторождение, задаток без подачи заявки оплатила компания "ПионерГео", сообщили ТАСС в Минприроды России.

Аукцион на Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе состоится 12 июля, стартовый платеж - 7,4 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 16 июня, 16:45 мск. До этого времени претендент должен перечислить задаток за участие в размере 130 тыс. рублей.

Ранее глава Минприроды России Сергей Донской сообщал журналистам, что, помимо "Роснефти", подавшей заявку ранее, договоры о задатке для участия в аукционе заключили "Газпромнефть-Хантос", "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова и саратовская компания "ПионерГео". Глава "Лукойла" Вагит Алекперов говорил, что компания в ближайшее время определится с участием в аукционе.

Согласно данным базы "Спарк", компания "ПионерГео" зарегистрирована в Саратовской области и специализируется на управлении финансово-промышленными группами. Генеральным директором компании является Алексей Прозоров.

"Роснефть" подала заявку на участие в аукционе в середине мая. Глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов говорил ТАСС, что компания еще не определилась со своим участием.

Эргинское нефтяное месторождение является одним из самых крупных нераспределенных разведанных месторождений в России. Площадь выставляемого на торги участка равна 762,8 кв. км. Его запасы по категориям С1+С2 составляют 103 млн тонн. Разные участки Приобского месторождения, куда входит и Эргинское, уже разрабатывают "Роснефть" и "Газпром нефть".

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