Депутат предлагает сначала ввести курортный сбор только для иностранных туристов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, глава подкомитета по туризму Сергей Кривоносов считает, что курортный сбор в России можно сначала ввести только для иностранных туристов.

На заседании думского комитета обсуждается правительственный законопроект о введении в ряде регионов РФ курортного сбора. Он предусматривает проведение с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Предполагается, что размер сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, а полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов, по его итогам будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.

По мнению Кривоносова, представленный документ недоработан. "При этом есть поручение президента, мы сейчас думаем над тем, как изменить законопроект ко второму чтению, чтобы он не навредил", - подчеркнул депутат.

Основной минус инициативы, по его мнению, заключается в том, что введение курортного сбора повлечет подорожание туристического продукта. Кроме того, на взгляд парламентария, "авторы проекта хотят его собирать со всех средств размещения, что нелогично". "Понятие - "курортный сбор", (поэтому) этот процесс должен касаться санаторно- курортного комплекса", - считает Кривоносов.

"Нужно подумать, может, начать с въездного туризма, с иностранных граждан", - предложил парламентарий.

"Ко второму чтению сможем много полезного сделать", - уверен депутат. Кривоносов сообщил, что инициирует создание рабочей группы совместно с (профильным) комитетом Думы по бюджету и налогам по доработке данного законопроекта. Кроме того, он считает необходимым провести парламентские слушания или круглый стол в одном из регионов - участников эксперимента с введением курортного сбора, "чтобы услышать мнения разных экспертов и принимать уже грамотные поправки".