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Для продвижения продукции Татарстана на внешних рынках запущен портал "Made in Tatarstan"

Экономика и бизнес
16 июня, 16:37 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, июня. /ТАСС

На портале размещены карточки предприятий, которые включают информацию об их продукции и необходимые контактные данные

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КАЗАНЬ, 16 июня. /ТАСС/. Потенциальные зарубежные партнеры Татарстана получили возможность познакомиться с промышленным потенциалом республики и расположенными здесь предприятиями с помощью нового интернет-портала "Made in Tatarstan". Как рассказали в пятницу в пресс-службе минпромторга региона, информация на сайте представлена на русском и английском языках.

"Целью проекта является презентация промышленного потенциала Татарстана и продвижение предприятий на внешних рынках", - сказали в пресс-службе.

На портале по адресу madeintatarstan.com размещены карточки предприятий, которые включают информацию об их продукции и необходимые контактные данные. Каталог компаний разделен на направления: нефтяное, химическое, машиностроение, IT-услуги, фармацевтика и медицинские товары, сельское хозяйство и продукты питания, строительные материалы и т. д.

"Портал имеет русскую и английскую версии, его отличает современный дизайн, лаконичность подачи информации и презентационный вид", - рассказали в пресс-службе.

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