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Медведев призвал активнее бороться с "серыми поставками" на рынок РФ и Белоруссии

Экономика и бизнес
16 июня, 16:45 дата обновления: 16 июня, 17:37 UTC+3

Премьер-министр также отметил, что РФ и Белоруссия дополнительно проработают вопросы контроля за лицами из третьих стран, въезжающими в Союзное государство

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© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал активнее бороться с "серыми поставками" сельхозпродукции на рынок РФ и Белоруссии.

"Конечно, (нужно) активнее бороться с "серыми поставками" на продовольственный рынок нашего Союзного государства", - заявил он на заседании Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

Медведев призвал к более тесному сотрудничеству в агросфере, в том числе с учетом того, что в последние годы в ряде третьих стран увеличилось число вспышек болезней животных. "Мы способны минимизировать и устранять эти риски, если будем последовательно увеличивать производство собственной племенной продукции, птицеводства, животноводства, применять новейшие биотехнологии", - уверен он.

Глава кабмина констатировал рост товарооборота двух стран по итогам первых трех месяцев 2017 года на 25%. Он также отметил улучшение структуры экспорта и импорта и позитивное влияние укрепления российского и белорусского рублей на экономические отношения стран.

Медведев также заявил, что следующее заседание Совмина Союзного государства пройдет в белорусском городе Гомеле.

О контроле за въезжающими в Союзное государство

Контроль за въезжающими в Союзное государство иностранцами необходимо проработать дополнительно, отметил Медведев.

"Лица из третьих стран - процедуры их въезда и пребывания (в Союзном государстве) требуют, конечно, иной степени контроля, что и предстоит дополнительно проработать", - заявил он.

Медведев добавил, что уже договорился со своим белорусским коллегой Андреем Кобяковым провести такую работу. Также необходимо, по его словам, усилить координацию при реализации миграционной политики в обеих странах.

Премьер-министр РФ констатировал, что страны значительно сблизили свое законодательство в миграционной сфере. "Между миграционными службами налажен обмен данными, но все-таки нужно выходить на более высокие формы взаимодействия", - отметил Медведев.

При этом премьер заявил, что миграция граждан РФ и Белоруссии остается свободной, дополнительные меры пограничного контроля в аэропортах России предприняты из-за либерализации визового режима Минском.

"Это, конечно, не шаг по восстановлению границы, союзное гражданство и пересечение, переход границ между двумя странами остаются свободными, - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. - Вы знаете, с чем связан новый порядок контроля - с тем, что наши белорусские друзья приняли решение о свободном въезде на территорию Республики Беларусь, а стало быть, и на всю территорию (Союзного государства) граждан из 80 стран на срок до пяти дней".

 

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