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Amazon купит продуктовую торговую сеть Whole Foods Market за $13,7 млрд

Экономика и бизнес
16 июня, 16:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

При этом сеть продуктовых супермаркетов продолжит работать под этой же торговой маркой

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© AP Photo/Gene J. Puskar

НЬЮ-ЙОРК, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американская компания Amazon, которой принадлежит одноименный интернет-магазин, намерена приобрести за $13,7 млрд сеть продуктовых супермаркетов Whole Foods Market. Об этом говорится в сообщении Amazon.

Компания отмечает, что Whole Foods Market продолжит работать под этой же торговой маркой. Глава Whole Foods Market Джон Мэки по-прежнему будет ее директором, штаб- квартира останется в Остине (штат Техас).

Сделка должна получить одобрение со стороны регулирующих органов и акционеров Whole Foods Market. Ожидается, что она будет закрыта во второй половине 2017 г.

Amazon базируется в американском Сиэтле (штат Вашингтон). Она входит в число крупнейших компаний по объемам продаж через интернет.

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