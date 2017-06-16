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Шувалов предложил быть оптимистом в оценке последствий технологической трансформации

Экономика и бизнес
16 июня, 17:27 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 16, июня. /ТАСС

Первый вице-премьер подчеркнул, что, несмотря на все катастрофы XX века, человечество сейчас живет в наиболее благополучном периоде своей истории

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АСТАНА, 16 июня. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов предложил в целом позитивно оценивать сценарий и последствия происходящей в наше время технологической трансформации, но не забывать при этом о рисках и вызовах. Об этом он сообщил, выступая на Астанинском экономическом форуме в Казахстане.

Развитие цифровизации по сценарию фильма "Терминатор", о возможности которого предупреждают некоторые эксперты, первый вице-премьер считает маловероятным.

"Пессимисты подчеркивают риски массовой безработицы, неравенства и потрясений в результате удешевления труда в новой экономике. Наиболее мрачные прогнозы говорят о неизбежности бунта машин по сценарию "Терминатора". Оптимисты же ожидают того, что общество сможет преодолеть эти вызовы более успешно, чем при предыдущем изменении технологического уклада. Знание социально-экономической истории дает достаточно оснований для того, чтобы быть как минимум умеренным оптимистом", - сказал он.

Шувалов подчеркнул, что, несмотря на все катастрофы XX века, человечество сейчас живет в наиболее благополучном периоде своей истории. "Стремительное рождение новых технологий создает возможности для дальнейшего роста", - отметил он.

Вызовы "четвертой технологической революции"

Говоря о перспективах развития технологической трансформации, первый вице-премьер указал и на ряд сопутствующих ей рисков. Среди них первое место занял рост киберпреступности. "То, что я вижу как член правительства, когда мы работаем с разработчиками и теми, кто применяет эти данные, - думаю, что в настоящий момент надо создавать преграды тем, кто будет использовать эти данные противозаконными способами. Как сделать так, чтобы киберпреступность не получила широкое распространение", - отметил он.

Вторым вызовом, по мнению Шувалова, является скорейшее введение "четвертой технологической революции" в правовое поле. Это очень сложный процесс, подчеркнул он. "Например, специалисты из Евросоюза, которые выступали на Петербургском международном экономическом форуме, считают, что на это уйдет 7-8 лет. Но у России, Казахстана, других государств ЕврАзЭС нет такого времени. Нам нужно законодательную рамку создавать как можно быстрее", - подчеркнул первый вице-премьер.

Третий вызов - это преждевременное использование не доработанной пока что технологии искусственного интеллекта, которая, по словам Шувалова, станет одной из основ создания цифровой экономики. "Нужно так технологию развивать, и так создавать институты на основе нее, чтобы никакие сбои (в ее работе - ред.) не могли создать коллапс", - сказал он.

Неизбежность повышения степени открытости данных станет четвертым вызовом цифровизации экономики и социальной жизни. "Искусственный интеллект и новые технологии потребуют большей и большей открытости данных. Мы станем максимально открытыми", - пояснил Шувалов. Сегодня законодательство защищает персональные данные, но оно будет меняться, резюмировал первый вице-премьер, подчеркнув, что этот процесс будет происходить постепенно и с учетом мнения и интересов всех открытых к диалогу социальных групп.

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Шувалов, Игорь Иванович
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