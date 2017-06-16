Удмуртия готова развивать сотрудничество с Китаем в сельском хозяйстве

ХЭФЭЙ /Китай/, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Удмуртская Республика заинтересована в налаживании сотрудничества с Китаем в сельском хозяйстве и животноводстве. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС врио главы региона Александр Бречалов, возглавивший делегацию республики на состоявшемся 16 июня в городе Хэфэй (провинция Аньхой) втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга - Янцзы".

"Мы уже готовим проекты в сельском хозяйстве, животноводстве, переработке молока. У нас около 10 проектов, которые мы будем точечно предлагать китайским партнерам и китайским инвесторам. Это, безусловно, также машиностроение. В первую очередь нам интересно локализовать различные производства на территории Удмуртской Республики, и у нас для этого есть мощности, в том числе на базе крупных советских предприятий", - сказал он.

В качестве перспективного направления для взаимодействия региона с Китаем Бречалов назвал туризм и продукты питания. "Здесь на это огромный запрос. Уже продукция предприятия Удмуртской Республики реализуется в Китае", - сообщил он, уточнив, что речь идет о кондитерских изделиях.

"Но мы считаем, что у нас здесь огромные неиспользованные возможности, и по этому направлению уже начинаем работать", - подчеркнул он.

Бречалов отметил, что несмотря на подписанные соглашения с китайскими регионами, конкретных результатов пока нет. Впрочем, считает он, Китай - перспективное направление для Удмуртии, где высокий уровень развития животноводства и сельского хозяйства. "Мы третьи по производству молока, а это точно запрос китайского потребительского рынка и точно запрос инвестиций из Китая", - считает врио главы региона.

"Для нас это стратегический партнер, и мы будем делать акцент на развитие отношений с Китаем", - добавил он.