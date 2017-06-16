Премьеры РФ и Белоруссии подписали постановление о сотрудничестве в сфере агропрома

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министры России Дмитрий Медведев и Белоруссии Андрей Кобяков подписали на заседании совета министров Союзного государства России и Белоруссии постановление "О сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса Союзного государства".
Всего сторонами было подписано 20 документов по развитию и укреплению отношений между странами. В частности, подписано постановление совета министров Союзного государства о сохранении потенциала машиностроительного комплекса. Стороны договорились совершенствовать пограничную безопасность Союзного государства на период 2017-2021 годов, а также подписали постановление о признании национальных водительских удостоверений на территории двух стран.
Кроме того, Россия и Белоруссия подписали документ об итогах торгово-экономического сотрудничества за первый квартал 2017 года.