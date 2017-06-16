ФАС рассмотрит дело о повышении цен на 4G модемы "большой тройкой" операторов 25 июля

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России 25 июля рассмотрит дело в отношении "Вымпелкома" ("Билайн"), "Мегафона" и МТС по признакам нарушения закона о защите конкуренции в отношении цен на 4G модемы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС.

Антимонопольное ведомство планировало рассмотреть это дело 14 июня, однако отложило рассмотрение из-за необходимости получения дополнительной информации. Дело было возбуждено на основании заявления гражданина о синхронном повышении цен на 4G модемы в России.

Комментируя ситуацию, в "Мегафоне" заявляли, что не поднимали цены на 4G модемы. Компания направила в ФАС всю необходимую информацию. В МТС и "Вымпелкоме" отказались от комментариев.