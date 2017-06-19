Калининград может начать экспортировать автомобили после подписания инвестконтракта с BMW

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Калининград может начать экспортные поставки автомобилей после подписания инвестиционного контракта с BMW, рассказал в интервью ТАСС врио губернатора области Антон Алиханов.

"Если подпишем новый инвестконтракт с BMW, а у меня есть основания говорить, что это случится, концерн построит здесь полнопрофильный завод, и машины попадут не только на внутрироссийский рынок, но и в другие страны", - сказал он.

Автомобили BMW с 1999 г. выпускаются в России по контрактной схеме на мощностях российского холдинга "Автотор". В 2013 году "Автотор" и BMW подписали пакет соглашений, была создана совместная компания, дочернее предприятие которой зарегистрировано в Калининграде. В рамках создаваемого "Автотором" автокластера немецкий автоконцерн планировал построить завод полного цикла, однако в 2015 г. отложил это решение на неопределенный срок.

В конце марта немецкий автоконцерн заявлял о планах в течение года принять решение о строительстве завода в Калининграде. 19 мая основатель компании "Автотор" Владимир Щербаков сообщил журналистам, что в июле могут быть обнародованы параметры специального инвестиционного контракта (СПИК), подписантами которого станут BMW, "Автотор", Минпромторг РФ, правительство РФ и правительство Калининградской области. Параметры СПИК пока не разглашаются.

"Автотор" основан в 1994 г. в Калининграде. Холдинг первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Производство ведется с 1997 г. Холдинг выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai. Общий объем производства превысил 1,6 млн автомобилей. В 2013 г. холдинг приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.