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Алиханов: новые льготы вернут Калининграду статус самой привлекательной ОЭЗ в России

Экономика и бизнес
19 июня, 8:00 UTC+3

Врио губернатора региона отметил, что в числе преференций может стать электронная виза для въезда в область для иностранцев

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КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Калининград завершил согласование поправок в закон об Особой экономической зоне в области. Они могут начать действовать с 2018 года и вернут области статус наиболее привлекательной ОЭЗ в России, заявил в интервью ТАСС врио губернатора региона Антон Алиханов.

"В апреле я доложил Дмитрию Медведеву, что разногласия по поправкам в закон сняты, и с 2018 года он может заработать. Была надежда, что все случится раньше, но государственная машина не терпит суеты. Наши новеллы вернут Калининграду статус одной из самых привлекательных особых экономических зон в стране", - сказал он.

Ранее сообщалось, что нововведения должны были быть приняты в 2016 году, однако потребовался ряд согласований. В пакет поправок, который прошел окончательное согласование, по словам Алиханова, включены льготы по страховым платежам по примеру ТОР - территорий опережающего развития, отмена утилизационного сбора на сельхоз- и спецтехнику, если она используется в области, ряд других упрощений, в частности, в закон о торговле, добавил врио губернатора.

Алиханов отметил, что в числе преференций может стать электронная виза для въезда в область для иностранцев. "На мой взгляд (электронная виза), абсолютно оправданный шаг. И на сто процентов безопасный. От нас ведь на остальную территорию России никак не просочиться. По одну сторону - Литва, по другую - Польша. Страны НАТО и Евросоюза", - сказал он, добавив, что упрощение визового режима может увеличить поток зарубежных туристов в регион.

Федеральный закон "Об особой экономической зоне в Калининградской области" действует с 1 апреля 2006 года. Резиденты ОЭЗ получают право на освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организаций в течение первых шести лет работы, а также на снижение ставок этих налогов на 50% в течение последующих шести лет. Порог инвестиций для резидентов калининградской ОЭЗ снижен с прежних 150 млн до 50 млн рублей. Льготы ОЭЗ распространяются на всю территорию области.

2016 год стал рекордным по числу новых резидентов особой экономической зоны: зарегистрировано 26 новых юридических лиц, общее число достигло 130. Объем заявленных инвестиций превысил 100 млрд рублей.

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Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
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