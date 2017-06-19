Новые паромы для линии Балтийск - Усть-Луга начнут строить в 2018 году

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Новые паромы для линии Балтийск (Калининградская область) - Усть-Луга (Ленинградская область) начнут строить в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Хотим расширить пропускную способность паромной переправы в Усть-Лугу Ленинградской области. Важный шаг, поскольку наши дорогие соседи - и литовцы, и латыши, и поляки, и белорусы - любят поиграть на транспортном факторе, оторванности Калининграда от остальной России. Паромы позволят ни на кого не оглядываться. Договорились с Дмитрием Козаком: в следующем году начнут строить, чтобы в 2019 году закончить первый паром, а через год - еще два. Это станет мощным переговорным аргументом для желающих задрать нам тарифы на транспортировку грузов по суше", - сказал он.

Ранее сообщалось, что стоимость каждого парома составляет порядка 3,7 млрд рублей, для заказчика строительства предполагается федеральная субсидия в размере 5 млрд рублей. Проект предполагает строительство паромов длиной 200 метров, вместимостью 66 железнодорожных вагонов, с возможностью приема автомобилей и порядка 150 пассажиров. Сроки доставки грузов такими судами составят до 5 дней с учетом погрузки и разгрузки.

В настоящее время на линии Балтийск - Усть-Луга, которая действует с 2006 года, курсируют два парома, обеспечивая перевалку примерно 1 млн тонн грузов в год. Чтобы полностью закрыть потребности области в перевозках грузов, на линии Балтийск - Усть-Луга нужны 6 паромов, считают в правительстве области.

По словам Алиханова, вопрос транспортной доступности региона решается также строительством международного морского терминала в городе Пионерском. "Деньги в бюджете заложены, надеюсь, проект будет реализован. Там планируется транспортный узел с грузовым терминалом, и круизные компании заинтересованы в появлении еще одной точки заходов на Балтике. Порт расположен рядом с создаваемой игорной зоной, первое казино уже заработало. До Калининграда от Пионерского - полчаса езды, а здесь - храмы, музеи, форты. Круизная программа может принести до 300 тысяч человек дополнительного турпотока в год. Цифра серьезная, поскольку в 2016 году область посетили 1,4 млн туристов", - отметил он.

Ранее сообщалось, что международный морской терминал в Пионерском планируется ввести в эксплуатацию к лету 2018 года. Проект реализуется в соответствии с поручением президента РФ Минтрансом России совместно с Росморречфлотом, ФГУП "Росморпорт" и правительством Калининградской области. Причал нового терминала сможет принимать грузы, которые сейчас следуют в Россию, в том числе через литовскую Клайпеду. Протяженность терминала позволит принимать морские лайнеры длиной 317 метров, включая круизные суда. В перспективе, по оценкам специалистов, он сможет обеспечивать обслуживание до 300 тыс. туристов и до 80 тыс. тонн грузов в год.