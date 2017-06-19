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Алиханов: замок Кенигсберг в Калининграде восстанавливать не будут

Экономика и бизнес
19 июня, 8:05 UTC+3

Губернатор пояснил, что объект критически пострадал во время войны, в советское время его разрушили и если воссоздавать заново, получится чистой воды новодел

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КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Замок Тевтонского ордена Кенигсберг в Калининграде, называемый также Королевским замком, восстанавливать не будут. Об этом в интервью ТАСС сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Нет таких планов. Крепость критически пострадала во время войны, в советское время ее разрушили до основания, если воссоздавать заново, получится чистой воды новодел. Вряд ли это самая актуальная задача", - сказал он, заметив, что в области достаточно других исторических объектов, которые нуждаются в реставрации, но средств, которые для этого необходимы, недостаточно.

Замок Кенигсберг был заложен в 1255 году чешским королем Отакаром II Пржемыслом, его название дало имя городу, возникшему у замковых стен. В замковой кирхе проводились церемонии коронации прусских королей. В его стенах размещались Великое посольство Петра Первого и резиденция российских губернаторов в период Семилетней войны (1756-1763 гг.). В первой половине XX века в нем размещались исторические архивы и археологические экспозиции, это последнее известное место нахождения знаменитой янтарной комнаты, исчезнувшей после Второй мировой войны.

Стены сооружения сохранились после массированных бомбардировок англо-американской авиации и штурма Кенигсберга в августе 1944 года - апреле 1945 года. Замок был окончательно уничтожен в 1967 году по решению калининградского обкома КПСС. На его месте началось строительство одного из новых символов Калининграда - Дома Советов.

Неоднократно поднимался вопрос о возможном частичном восстановлении замка Кенигсберг. По одному из проектов предполагалось восстановление фасадов некоторых строений замка, развитие историко-культурного комплекса.

Дом Советов из двух высотных башен в Калининграде начали строить в 1970 году рядом с местом, которой занимал замок, но окончательно работы не завершили. В настоящее время здание не используется, но имеет нескольких собственников. Алиханов заметил, что, по его мнению, решение этой проблемы более актуально, чем восстановление, а по сути новое строительство разрушенного средневекового замка. "На мой взгляд, лучше привести в порядок Дом Советов, который давно стоит в центре города с выбитыми окнами. Пытаемся решить проблему с собственниками", - сказал он.

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