Алиханов: ответственность за нелегальную добычу янтаря необходимо ужесточить

КАЛИНИНГРАД, 19 июня. /ТАСС/. Ответственность за незаконную добычу янтаря в РФ необходимо ужесточить, заявил в интервью ТАСС врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

"Наказывать необходимо строже, но все законодательные инициативы волшебным образом гаснут в согласованиях в недрах Государственной думы. Будем и над этим работать", - сказал врио главы региона, отметив, что нелегальные добытчики в поисках камня наносят существенный ущерб, оставляя за собой "лунные пейзажи", а сумма штрафов с них при этом не превышает 5 тыс. рублей.

На территории Калининградской области сосредоточено до 90% мировых запасов янтаря. Единственным легальным добытчиком минерала является Калининградский янтарный комбинат (КЯК), добывающий в среднем 300 тонн камня в год на карьере в районе поселка Янтарный. Нелегальный промысел при этом ведется вдоль всего побережья Балтийского моря.

Слой породы, содержащей янтарь, может находиться на глубине от 9 до 15 и более метров от поверхности. Нелегальные добытчики ищут наиболее доступные залежи путем проб и ошибок. В зону черного промысла попадают десятки гектаров земель сельхозназначения.

Региональные власти, депутатский корпус областной думы заявляют о необходимости ужесточения ответственности за незаконную добычу вплоть до уголовной уже несколько лет. Предлагалось введение максимальных штрафов для физических лиц в 500 тыс. рублей, для должностных лиц - 800 тыс. и для юридических лиц - 60 млн рублей. Пока о принятии подобных решений на законодательном уровне не сообщалось.