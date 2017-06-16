Презентацией YotaPhone 3 завершился второй день Российско-китайского ЭКСПО в Харбине

ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Одним из наиболее важных событий Российско-китайского ЭКСПО в Харбине стала презентация в нашем павильоне нового поколения смартфонов YotaPhone 3. Как и смартфоны двух предыдущих поколений, телефон будет оснащен двумя независимыми дисплеями, один из которых сконструирован по технологии электронных чернил.

Сроки начала поставок на рынок компания не раскрыла. Разработчики сообщили, что смартфон выпустят в двух версиях - с 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти стоимостью 350 и 450 долларов соответственно.

В локализованной китайской версии телефона будут предустановлены популярные в этой стране приложения: поисковик Baidu и мессенджер WeChat, которые будут активны на обоих экранах.

Другим важным технологическим событием стало подписание Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") и китайской Harbin Turbine Company соглашения о поставках, лицензионном производстве и разработке газотурбинных установок.

Как сообщил корр. ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, они будут сотрудничать в сфере поставок и лицензионного производства газотурбинных установок для выработки электроэнергии на базе газотурбинных установок ГТУ-16 (16 МВт), а также совместной разработке газотурбинных установок мощностью 40 МВт.

Инвестиции в инновации

Под эгидой Российско-китайского ЭКСПО в Харбине сегодня открылся второй форум "Инвестиции в инновации" (организатор - Российская венчурная копания (РВК)), который предназначен для общения российских и китайских инвесторов.

"Большой плюс, что в этом году общение переросло уже практическую плоскость. Рассматривались особенности законодательства в Китае, а также меры, которые они предпринимают, чтобы более активно сотрудничать с зарубежными инвесторами", - рассказала ТАСС директор по международным проектам РВК Юлия Дружникова.

Участие в форуме принимают около 300 человек, с российской стороны это представители инвестиционных фондов, институтов развития и технологических компаний.

В рамках форума РВК и Венчурный комитет всекитайской ассоциации финансового продвижения науки и технологий подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития венчурных рынков и технологического бизнеса.

Региональное сотрудничество

На ЭКСПО продолжают работу делегации российских регионов. Они проводят деловые встречи с китайскими партнерами и потенциальными инвесторами. Так, Иркутская область заключила с провинциями Ляонин и Хэйлунцзян соглашение о взаимном обмене информацией о начинающихся инвестиционных проектах, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Евгений Орачевский.

"Китай обладает денежной массой и инвестиционной мощностью, чтобы реализовывать проекты. Интерес очень большой, время покажет, договоримся ли мы по конкретным аспектам", - сказал Орачевский.

По его словам, большой интерес потенциальные китайские инвесторы проявляют к туризму, в частности, на территории особой экономической зоны "Байкальские ворота".

В Хабаровском крае китайская сторона заинтересована в лесопереработке. На ЭКСПО им представлены два проекта с объемом инвестиций в 3,4 и 12 млрд руб., рассказал ТАСС заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества Хабаровского края Максим Тарасов.

Совместная с Китаем лесодобыча и лесопереработка интересует и Томскую область. В ходе выставки делегация региона провела переговоры с представителями китайской провинции Хубэй. "Мы строго подходим к вхождению китайских инвесторов в Томскую область, сейчас подход такой: мы работаем только через уровень "область-провинция". Если компанию поддерживает руководство провинции, если они говорят, что он (инвестор) ответственно работает, мы его приветствуем", - подчеркнул начальник департамента лесного хозяйства региона Михаил Малькевич. Он также отметил, что сейчас в этой сфере в регионе работают около 40 компаний с китайским участием, еще около сотни так или иначе сотрудничают с Китаем.

Как сообщил ТАСС в ходе круглого стола, посвященного лесной отрасли, директор Департамента химико- технологического и лесопромышленного комплекса Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин, в настоящее время в российском экспорте дерева в Китай продукт переработки леса начал превалировать над необработанной древесиной.

Транспорт

Одной из основных тем второго ЭКСПО стала перевозка грузов по территориям обоих государств. На посвященном этим вопросам круглом столе представители министерств транспорта РФ и Китая встретились с основными автомобильными перевозчиками для обсуждения существующих проблем и барьеров в этой сфере.

"Существующее межправительственное соглашение между Россией и Китаем не предусматривает очень многие вещи, так как оно работает с 1992 года. Сейчас у нас возникают вопросы, особенно по перевозке опасных грузов, скоропортящихся продуктов, пассажирским перевозкам и обмену разрешениям", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора Агентства автомобильного транспорта (Росавтотранс) Руслан Лужецкий.

Как было отмечено в ходе дискуссии, в настоящее время перевозка опасных грузов между странами осуществляется по требованиям каждого государства. По словам участников круглого стола, в основном разрешение требуется на перевозку взрывчатых, ядовитых, скоропортящихся и легковоспламеняющихся веществ.

"Китайская сторона выдаёт нашим перевозчикам документы (разрешения на перевозку - прим. ТАСС) на основании признания российских документов. Мы же этого сделать не можем из-за законодательных препятствий. Китайская сторона этот вопрос понимает, это было бы удобно, так как сильно снизило проблемы перевозчиков", - отметил Лужецкий.

Как сообщили в ходе мероприятия, следующее, более масштабное обсуждение состоится в конце июля накануне политкомиссии глав государств, которая пройдёт в китайском городе Чэнду.

Мед, пломбир и айсвайн

Традиционно для выставки большой популярностью среди гостей и участников ЭКСПО пользуются стенды российских пищевых компаний. Несмотря на плотную программу мероприятий, ажиотаж у этой части экспозиции не спадал до позднего вечера.

"У нас едят все", - так коротко ответила на вопрос о том, какой мед предпочитают гости, представитель компании "Тайга. Органика" Татьяна Капустина. "Мы привезли два основных продукта классический мед, а также крем-мед с таежными ягодами", - рассказала она. "Людям нравится все, однако больше всего берут белый липовый мед. Из крем-меда наибольшей популярностью пользуется облепиха и голубика", - добавила представитель компании.

Тяжелый трудовой день предстоял и сотрудникам стендов с российским мороженным, которое уже стало неформальным "брендом" ЭКСПО. "Все мороженное пользуется высоким спросом. Однако лучше всего разбирают обычный пломбир", - сказала в ответ на вопрос о вкусах китайских потребителей предпринимательница Чжан Синьсинь. "Мы торгуем российским мороженным в Китае уже семь лет, и год от года наши обороты растут. О том, как президент Путин подарил председателю КНР Си Цзиньпину российское мороженное, много сообщалось в китайских СМИ, поэтому российское мороженное очень прославилось в Китае", - смеясь, сказала она. "Российское молоко очень чистое, в нем нет различных добавок, поэтому его безопасно употреблять. Вот почему китайцам нравится есть это мороженное, да и не только его, но и российские продукты в целом", - добавила Чжан Синьсинь.

По словам руководителя экспортного отдела винодельческого предприятия "Фанагория" Михаила Вилюка, российская алкогольная продукция постепенно усиливает свои позиции на китайском рынке. Его компания привезла на ЭКСПО широкий ассортимент: игристые вина, красные и белые вина, коньяк, чачу и другую алкогольную продукцию. "Особенно можно отметить высокий уровень потребления красных вин всех ценовых категорий. Среди крепкого алкоголя китайские потребители предпочитают национальную продукцию ("байцзю", схожий с русской водкой крепкий алкогольный напиток - прим. ТАСС), однако российский коньяк и чачу воспринимают как интересную экзотику", - отметил он. "Хорошим спросом пользуется также айсвайн (ледяное вино из замороженного на лозе винограда). Оно довольно популярно", - добавил Виляк.

Посетители российской экспозиции также не обделяют вниманием и стенды с мясной и колбасной продукцией. "Им очень нравится наша полукопченая рубленая колбаса, ветчина", - рассказала корр. ТАСС начальник отдела продаж птицефабрики "Амурский бройлер" Анастасия Абламская. По ее словам, многие посетители выставки подходят к их стенду и говорят, что ранее уже пробовали продукцию птицефабрики. Как отметила она, традиционно жители Китая предпочитают продукцию из свинины, однако в последнее время все большую популярность также набирают колбасы и ветчина из куриного мяса, так как потребители понимают, что они являются диетическими продуктами.