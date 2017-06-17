В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе, договор на строительство будет заключен с ООО "Кольская верфь" (дочерним предприятием ОАО "Новатэк") без проведения открытого аукциона. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
""Кольская верфь" определено лицом, с которым Росморречфлотом будет заключен договор о создании четырех искусственных земельных участков в Кольском заливе Баренцева моря для реализации инвестиционного проекта "Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений", - говорится в справке к распоряжению. "Искусственные земельные участки будут создаваться за счет собственных средств ООО "Кольская верфь".
Ранее сообщалось, что "Новатэк" инвестирует в проект более 25 млрд рублей. Проектом "Новатэка" предусмотрено создание специализированной верфи, способной производить уникальные морские объекты - железобетонные платформы гравитационного типа для СПГ-заводов, буровые и добычные платформы для шельфовых проектов западного сектора Арктики и крупнотоннажные сооружения для обеспечения работы Северного морского пути. Предполагается, что строительство Центра позволит создать около 10 тыс. рабочих мест, увеличить налоговые поступления в бюджет, привлечь в регион дополнительные инвестиции и способствовать процессу импортозамещения и локализации технологий.
Строительство в селе Белокаменка Мурманской области будет вестись в рамках проекта "Арктик СПГ-2" по освоению месторождений Гыдана. Строительство верфи может начаться до конца года, первые плавучие СПГ-заводы будут заложены в 2018 году. Возведение Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений планируется завершить к 2020 году.