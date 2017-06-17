Иркутская область рассчитывает стать получателем курортного сбора

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ХАРБИН, 17 июня. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассчитывает на вхождение региона в число пилотных по введению на их территории курортного сбора. Об этом глава региона сообщил ТАСС в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай).
"Мы обращались в федеральные органы по поводу введения туристического сбора, который будет введен (после принятия соответствующего закона - прим. ТАСС) на территории Крыма, Ставрополья, Алтая и Краснодарского края. Я увидел позитивную реакцию со стороны правительства России. И думаю, в то закон, который был внесен недавно в Госдуму, Байкал - Иркутская область и Бурятия - будут включены", - сказал Левченко.
Ранее в интервью ТАСС врио главы Бурятии Алексей Цыденов также говорил о необходимости введения сбора с отдыхающих на берегу Байкала туристов. Однако, по его словам, для этого необходимо введение отдельного законопроекта.
"Тот законопроект подразумевает, что турсбор будет взиматься в гостиницах. У нас, на побережье Байкала, туризм в большей части неорганизованный: туристы приезжают со своими палатками. Мы хотим ввести турсбор именно с таких отдыхающих", - пояснил Цыденов.
Накануне, 16 июня, Госдума одобрила к рассмотрению в первом чтении проект федерального закона "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае". При этом в профильном комитете Госдумы высказались за то, чтоб изначально ввести сбор только для иностранных туристов.
Предполагается, что размер сбора не будет превышать 100 рублей в сутки, а полученные доходы будут направляться на развитие курортной инфраструктуры. Финансировать эксперимент предполагается из региональных бюджетов, по его итогам будет принято решение, вводить ли постоянный курортный сбор на всей территории России.