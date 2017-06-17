Три химзавода Фирташа возобновили производство на Украине

КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Три химических предприятия - "Ровноазот", черкасский и северодонецкий "Азот", принадлежащие холдинговой компанией Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, возобновили производство. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

"У нас хорошая новость: химические предприятия Ostchem восстанавливают производство азотных удобрений. Три из четырех химзаводов - черкасский "Азот", "Ровноазот" и Северодонецкое объединение "Азот" - готовятся к возобновлению выпуска удобрений после вынужденного более чем трехмесячного простоя", - говорится в сообщении пресс- службы на Fa.

При этом, как уточнили в холдинге, черкасский "Азот" начал пусковые операции по восстановлению работы и до 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов - карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры). "На ровенском и северодонецком предприятиях начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для возобновления производства", - добавили в пресс-службе.

Три завода вынужденно остановили производство в начале марта после того, как из-за долгов им было ограничено газоснабжение.

Азотный бизнес Фирташа представлен холдинговой компанией Ostchem, в которую входят химпредприятия "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол", северодонецкое объединение "Азот", "Ровноазот", эстонский "Нитроферт" и таджикистанский "Таджик Азот". Кроме того, в это направление входят "УкрАгро НПК" (владеет сетью складов по реализации минеральных удобрений) и порт "Ника Тера".