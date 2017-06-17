Три химзавода Фирташа возобновили производство на Украине

Сборная Германии сыграет с австралийцами в траурных повязках в память о Гельмуте КолеСпорт 17 июня, 15:24
Легкоатлетка Ласицкене уверена, что к ЧМ-2017 ее соперницы серьезно прибавят в результатахСпорт 17 июня, 15:16
Еременко: Овечкин всячески старается помочь хоккеистам "Динамо" в ситуации с долгамиСпорт 17 июня, 15:00
СМИ: Тотти займет административную должность в "Роме"Спорт 17 июня, 14:45
Более 50 тысяч зрителей ожидается на матче сборных России и Новой ЗеландииСпорт 17 июня, 14:44
На матче открытия Кубка конфедераций планируется присутствие ПелеСпорт 17 июня, 14:39
Служба безопасности ХК "Динамо": гендиректор Сафронов хотел покинуть клубСпорт 17 июня, 14:37
Инфантино: Россия готова к проведению Кубка конфедераций по футболуСпорт 17 июня, 14:20
Фанаты сборной России планируют сыграть с португальцами во время Кубка конфедерацийСпорт 17 июня, 14:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 17 июня. /ТАСС/. Три химических предприятия - "Ровноазот", черкасский и северодонецкий "Азот", принадлежащие холдинговой компанией Ostchem украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, возобновили производство. Об этом сообщила пресс-служба холдинга.
"У нас хорошая новость: химические предприятия Ostchem восстанавливают производство азотных удобрений. Три из четырех химзаводов - черкасский "Азот", "Ровноазот" и Северодонецкое объединение "Азот" - готовятся к возобновлению выпуска удобрений после вынужденного более чем трехмесячного простоя", - говорится в сообщении пресс- службы на Fa.
При этом, как уточнили в холдинге, черкасский "Азот" начал пусковые операции по восстановлению работы и до 20 июня планирует вывести на 100% мощности работу трех основных цехов - карбамида, аммиачной селитры и КАС (карбамидо-аммиачной селитры). "На ровенском и северодонецком предприятиях начинают подготовку к проведению пуско-наладочных работ, необходимых для возобновления производства", - добавили в пресс-службе.
Три завода вынужденно остановили производство в начале марта после того, как из-за долгов им было ограничено газоснабжение.
Азотный бизнес Фирташа представлен холдинговой компанией Ostchem, в которую входят химпредприятия "Азот" (Черкассы), "Концерн Стирол", северодонецкое объединение "Азот", "Ровноазот", эстонский "Нитроферт" и таджикистанский "Таджик Азот". Кроме того, в это направление входят "УкрАгро НПК" (владеет сетью складов по реализации минеральных удобрений) и порт "Ника Тера".