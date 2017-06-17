Экскурсии на электроавтобусе организовали в Астане к выставке ЭКСПО-2017

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АСТАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Бесплатные экскурсии по городу на первом электроавтобусе казахстанской сборки организовали в Астане для гостей международной выставки ЭКСПО-2017.
Экологически чистый транспорт отвечает теме выставки - "Энергия будущего" - и демонстрирует передовые решения в области энергоэффективности. Заряда аккумулятора автобуса хватит на 70 километров пути, при этом время подзарядки батареи составляет всего восемь минут.
"Электроавтобус оснащен датчиками, позволяющими в режиме реального времени удаленно отслеживать техническое состояние транспортного средства и управлять им. Также предусмотрена эффективная система безопасности: в батареях применяется невозгораемый электролит, установлена инновационная система торможения электродвигателем", - рассказали в пресс-службе администрации Астаны.
Еще одним преимуществом "электробаса" стало то, что он адаптирован к климатическим условия Астаны и зимой способен работать при температуре до минус 40 градусов по Цельсию. Проект реализован при поддержке администрации города Астаны и Фонда "Самрук-Казына".
"Совершить экскурсию и проехать на экологически чистом электроавтобусе могут все желающие жители и гости города по маршруту: монумент Байтерек - экспоцентр - жилой комплекс "Зеленый квартал". Экскурсия доступна ежедневно с 9 до 19 часов", - уточнили в администрации города.
Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.