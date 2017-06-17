Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экскурсии на электроавтобусе организовали в Астане к выставке ЭКСПО-2017

Экономика и бизнес
17 июня, 15:57 UTC+3 АСТАНА /Корр. ТАСС, Юлия Нитченко

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 17 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Бесплатные экскурсии по городу на первом электроавтобусе казахстанской сборки организовали в Астане для гостей международной выставки ЭКСПО-2017.

Экологически чистый транспорт отвечает теме выставки - "Энергия будущего" - и демонстрирует передовые решения в области энергоэффективности. Заряда аккумулятора автобуса хватит на 70 километров пути, при этом время подзарядки батареи составляет всего восемь минут.

"Электроавтобус оснащен датчиками, позволяющими в режиме реального времени удаленно отслеживать техническое состояние транспортного средства и управлять им. Также предусмотрена эффективная система безопасности: в батареях применяется невозгораемый электролит, установлена инновационная система торможения электродвигателем", - рассказали в пресс-службе администрации Астаны.

Еще одним преимуществом "электробаса" стало то, что он адаптирован к климатическим условия Астаны и зимой способен работать при температуре до минус 40 градусов по Цельсию. Проект реализован при поддержке администрации города Астаны и Фонда "Самрук-Казына".

"Совершить экскурсию и проехать на экологически чистом электроавтобусе могут все желающие жители и гости города по маршруту: монумент Байтерек - экспоцентр - жилой комплекс "Зеленый квартал". Экскурсия доступна ежедневно с 9 до 19 часов", - уточнили в администрации города.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему "Энергия будущего" проходит в Астане с 10 июня по 10 сентября. В ней участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЭКСПО-2017
Страны
Казахстан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
2
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
3
Умер депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко
4
Стоун сравнил реакцию американских СМИ на фильм о Путине с "1984" Оруэлла
5
Эсминец ВМС США столкнулся с торговым судном у берегов Японии
6
Порошенко отменил "закон Савченко"
7
В Баренцевом создадут четыре искусственных острова для строительства морских сооружений
Темы дня
Загрузка...
Реклама