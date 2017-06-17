Исследование: россияне не верят, что криптовалюта сможет заменить обычные деньги

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Почти две трети россиян, активно пользующихся интернетом, знают о криптовалютах (в том числе о биткойне), и многие из них хотели бы использовать такие инструменты для оплаты товаров и услуг в Сети. Однако, как говорится в результатах исследования платежного сервиса PayPal, проведенного совместно с компанией Ipsos Comcon, россияне практически не верят, что криптовалюта когда-нибудь сможет заменить обычные деньги.

Исследование было проведено в июне 2017 года. В онлайн-опросе в рамках исследования приняли участие 1 тыс. россиян в возрасте 18-45 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек, которые совершали покупки или платежи в интернете в течение последнего месяца.

Согласно итогам исследования, среди россиян в возрасте от 36 до 45 лет чаще встречаются те, кто знает про криптовалюты, чем среди молодежи (в первой категории с этой технологией знакомы 67% опрошенных, в то время как в группе респондентов 18-25 лет - только 53%).

Российские регуляторы в настоящее время активно обсуждают вопрос регулирования криптовалют. Минфин России планирует в течение полутора месяцев доработать свои предложения на этот счет, одним из которых станет обязательная идентификация покупателей электронных денег.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор намерен тщательно изучить принципы работы криптовалют и только затем вводить их регулирование. Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова говорила, что Банк России в конце июня представит варианты нормативных документов по налогообложению криптовалют как цифрового товара.

Кроме того, ЦБ уже заявил о планах создания в России национальной криптовалюты. Пилотные проекты Банк России будет реализовывать совместно с участниками финансового рынка и ассоциацией "Финтех", первые наработки могут появиться через 2-3 года.

За скорейшую легализацию и начало регулирования криптовалют высказывался ранее глава Сбербанка Герман Греф.

Электронные платежи будут везде

Как говорится в результатах исследования PayPal и Ipsos Comcon, почти половина россиян (47%) рассчитывает, что в ближайшем будущем принимать электронные платежи будут везде. Так, возможность платить с помощью отпечатка пальца в торговых точках ждут 31% респондентов, а в то, что смартфон вскоре заменит кошелек, верят 26% опрошенных.

"Практически одна пятая респондентов ждет, что электронные деньги полностью вытеснят бумажные. При этом россиян очень волнует безопасность как личной информации, так и их платежей", - пояснил глава компании PayPal в России Владимир Малюгин.

Опасения будущего

Согласно итогам исследования, каждый второй россиянин опасается появления в будущем электронного "Большого брата" - полного контроля над человеком при помощи технических средств и интернета. В то же время 34% опрошенных боятся внедрения электронных чипов для идентификации людей. Однако сильнее всего россияне переживают за экологию: больше половины респондентов опасаются, что человечество полностью исчерпает природные ресурсы Земли.

Некоторые опасения будущего различаются у мужчин и женщин. Так, мужчин волнует возможность первого контакта с инопланетянами (27% против 22% у женщин). При этом женщин больше беспокоит возможный перенос социальной жизни в виртуальную реальность (34% и 29% у мужчин).

Будущее через 5, 10 и 20 лет

В ближайшие пять лет россияне ожидают повсеместного внедрения в свою жизнь "умных часов" (81% респондентов) и бытовой техники, которой можно управлять со смартфона (73%). Кроме того, 72% верят, что в течение пяти лет станет доступен автоматический перевод устной речи при помощи мобильного устройства.

Россияне считают, что через десять лет мобильный интернет на сверхвысоких скоростях будет доступен почти всем. Также опрошенные ожидают широкого внедрения очков дополненной реальности. При этом, по мнению 72% респондентов, вся информация будет храниться в облачных хранилищах.

Домашние роботы и 3D-принтеры для вещей, согласно ожиданиям россиян, появятся не раньше чем через 20 лет. Тогда же, рассчитывают жители России, появится возможность генетической коррекции организма и увеличения продолжительности жизни.

По данным исследования, россияне ожидают, что под воздействием технологий изменятся и города. Город будущего будет отличаться широким распространением альтернативной энергетики, появлением удобной транспортной системы с летающими аппаратами и увеличением зеленых зон. При этом, по мнению опрошенных, города будущего будут выше, чем сейчас.

Роботы пока не заменят людей

В последнее время представители государства и бизнеса в России и других странах активно обсуждают перспективы замены роботами людей в различных сферах экономики и возможный рост безработицы из-за этого. В то же время многие отмечают, что роботы заменят только неквалифицированных сотрудников, при этом появятся новые рабочие места, возникновение которых будет обусловлено развитием рынков электроники, робототехники, программного обеспечения, а также необходимостью управления роботами и системами на отдельных производствах.

Владимир Малюгин считает, что если роботы и смогут полностью заменить людей, то это произойдет только в самом отдаленном будущем.

"Мне кажется, что технологии появляются в нашей жизни в той степени, в которой мы хотим", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС в рамках научно-популярного фестиваля Geek Picnic. По мнению Малюгина, искусственный интеллект сможет заменить человека в ближайшем будущем только в части каких-то повторяющихся операций. "Пока не совсем понятно, что происходит в области компьютерных эмоций. Хочется надеяться, что эмоции всегда останутся прерогативой живых существ", - добавил он.

По мнению старшего научного сотрудника и технического директора исследовательского центра Google Грега Коррадо, понимание человеческих эмоций станет следующим большим вызовом для искусственного интеллекта после перевода текста с одного языка на другой и победы над человеком в таких играх, как шахматы и го. "По данным исследования PayPal и Comcon, россияне думают о вещах более насущных, чем о том, насколько искусственный интеллект сможет ворваться в область эмоций", - прокомментировал глава PayPal в России.