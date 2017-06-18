РФ предложила на встрече министров БРИКС нарастить торговлю сельхозпродукцией

ШАНХАЙ, 18 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия на седьмой встрече министров сельского хозяйства межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) предложила расширить взаимную торговлю сельхозпродукцией, нарастить инвестиционное сотрудничество и принять меры для борьбы с торговым протекционизмом. Об этом сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко по телефону из Нанкина (восточная провинция Цзянсу), где 16 июня проходила эта министерская встреча.

"Это была седьмая встреча министров сельского хозяйства стран БРИКС. С каждым годом мы укрепляем наше сотрудничество в сельскохозяйственной области и затрагиваем все большее количество актуальных тем многостороннего взаимодействия. Практически все глобальные вызовы, стоящие перед сельским хозяйством - обеспечение продовольственной безопасности, изменение климата, охрана окружающей среды, искоренение бедности, поддержка торговли и инвестиций, а также научно-техническое сотрудничество, - нашли отражение в принятой на встрече декларации министров", - сказал Громыко.

"Согласно принятому документу, страны "пятерки" поддержали предложение России об увеличении взаимной торговли и инвестиций", - подчеркнул замминистра. "Практически все страны в своих выступлениях, особенно Китай и Бразилия, согласились с необходимостью совместных усилий по борьбе с протекционизмом", - отметил заместитель главы ведомства, назвав министерскую встречу в Нанкине успешной.

Сотрудничество РФ и Китая

Россия и Китай договорились о совершенствовании механизмов двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса.

"Мы используем любую возможность для обсуждения актуальных вопросов по доступу российской животноводческой и зерновой продукции на китайский рынок" - сказал Громыко, уточнив, что в рамках мероприятий министерской встречи у российской делегации состоялись также отдельные двусторонние переговоры с замминистра сельского хозяйства КНР Цюй Дунъюйем. "Мы договорились определить по 10 приоритетных проблемных вопросов с каждой стороны для дальнейшего поэтапного решения".

По словам Громыко, речь идет о совершенствовании механизма двустороннего сотрудничества. "Китайские партнеры поддержали наше стремление продвигать российские товары на китайский рынок" - подчеркнул замминистра.

"В принятой по итогам министерской встречи декларации были учтены и инициативы российской стороны, касающиеся расширения торговли сельхозпродукцией и взаимных инвестиций в агропромышленный комплекс стран БРИКС", - добавил он.