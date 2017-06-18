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Два китайских инвестора придут в ОЭЗ "Байкальская гавань" в Бурятии

Экономика и бизнес
18 июня, 9:34 UTC+3 ХАРБИН ХАРБИН 18, июня. /ТАСС

Речь идет о китайских компаниях, занимающихся производством продуктов питания, а также гостиничным и туристическим бизнесом

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ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские компании, занимающиеся производством продуктов питания и гостиничным и туристическим бизнесом, намерены реализовать инвестиционные проекты на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. Соответствующие соглашения заключены в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай), сообщил ТАСС директор департамента по управлению проектами и работе с инвесторами АО "Особые экономические зоны" Евгений Автушенко.

"Между АО "Особые экономические зоны" и китайскими компаниями Jilin Xingrong Food Co. и Harbin Modern Group Co. были подписаны соглашения о намерениях в сфере реализации инвестиционных проектов на территории ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань", - сказал Автушенко. Он пояснил, что сроки реализации проектов и другие условия соглашений будут позднее определены дополнительно.

Jilin Xingrong Food Co. - один из крупнейших китайских производителей и экспортеров продуктов питания. Harbin Modern Group Co. - крупный туристский и гостиничный оператор.

ОЭЗ "Байкальская гавань" создана в 2007 году в Республике Бурятия. Государство вложило в нее порядка 2,7 млрд рублей. В настоящее время в ОЭЗ насчитывается 12 резидентов, работающих на льготных условиях. Они ориентированы на развитие различных направлений туризма.

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