Свердловская область планирует поставлять в Китай торф для удобрений

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Свердловская область предполагает наладить поставки торфа в Китай, а также создать в Харбинской технико-экономической зоне предприятие по производству сельскохозяйственных удобрений. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай).

"У нас есть конкретное предложение по поставкам брикетированного торфа в Харбинскую технико-экономическую зону. Мы направим в ближайшее время и предложение по созданию предприятия по выпуску удобрений на основе торфа здесь. Своего торфа в Китае в принципе нет", - сказал Орлов.

Предполагается, что предприятие будет использовать торф, завозимый из Свердловской области, а также китайские песок и минералы. Это позволит делать экологически чистые удобрения для сельского хозяйства.

Орлов также добавил, что китайская сторона заинтересовалась проектом, сейчас ведется поиск китайского бизнес-партнера для участия в нем. Когда могут начаться поставки торфа и производство удобрений в Китае, он не уточнил, отметив, что Свердловская область готова обеспечить большие объемы поставок.

"Наш регион - один из самых богатых сегодня по запасам торфа, запасов на 100 лет. Но Китай торф никогда не использовал, для них это непонятно. Мы договорились, что все материалы с конкретными примерами предоставим, чтобы они это изучили", - сказал Орлов.

IV Российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 до 19 июня.