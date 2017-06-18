Свердловская область планирует выпускать противовирусные препараты совместно с Китаем

ХАРБИН, 18 июня. /ТАСС/. Свердловская область предполагает расширить совместное российско-китайское медицинское производство в городе Новоуральске, начав выпуск противовирусных препаратов. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов в ходе IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (Китай).

"У нас уже есть пример взаимодействия. Аппаратура для забора крови выпускается совместно с китайскими коллегами в Новоуральске. И есть планы по расширению номенклатуры выпускаемой продукции. Это линейка антивирусных препаратов", - сказал Орлов.

Он пояснил, что китайский инвестор может войти в проект, стоимость которого оценивается в сумму около 300 млн рублей. Инвестиции необходимы для запуска в серию препаратов, все необходимые испытания и сертификация которых уже проведены.

Орлов также добавил, что предприятие планируется разместить в фармацевтическом кластере на базе завода "Медсинтез" в Новоуральске. Сегодня в кластер входят около 30 предприятий. Сроки реализации проекта будут названы после того, как инвестор определится со своими планами.

IV Российско-китайское ЭКСПО проходит в Харбине с 15 до 19 июня.