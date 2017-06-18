"Роснефть" заявила об открытии нового месторождения на шельфе Хатанги в Арктике

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"Роснефть" заявила об открытии нового месторождения на шельфе Хатанги в АрктикеЭкономика и бизнес 18 июня, 14:18
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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. "Роснефть" в ходе бурения поисковой скважины "Центрально-Ольгинская-1" на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых в Восточной Арктике открыла новое месторождение, объем ресурного потенциала пока не уточняется, говорится в сообщении компании.
"В процессе бурения скважины "Центрально-Ольгинская-1" с берега полуострова Хара-Тумус на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых осуществлен троекратный отбор керна с глубин от 2305 (метров - прим. ТАСС) до 2363 (метров - прим. ТАСС), который показал высокое насыщение нефтью с преобладанием легких маслянистых фракций. Уже на основании первичных исследований можно сделать вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого увеличивается по мере продолжения буровых работ. В настоящий момент отбор керна продолжается", - отмечается в пресс-релизе.
Сообщается, что наличие углеводородов в поднятом керне подтверждает геологическую модель, разработанную специалистами "Роснефти".
В начале апреля "Роснефть" приступила к бурению самой северной на российском арктическом шельфе скважины "Центрально-Ольгинская-1" на Хатангском лицензионном участке. Старт поисковому бурению дал президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.
Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. По его словам, по результатам сейсморазведочных работ, в море Лаптевых выявлено в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагалось ранее: 114 против 28.
Сечин отмечал, что компания рассчитывает на успешное бурение на Хатангском участке, он также не исключал в дальнейшем и привлечения иностранных партнеров в проект.
Ранее сообщалось, что "Роснефть" намерена активизировать работы по поисковому бурению на шельфе Арктики и до 2021 г. планирует пробурить четыре поисковых скважины на шельфе моря Лаптевых, восемь скважин - в Карском и Баренцевом морях. В настоящее время "Роснефти" принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т нефтяного эквивалента. Доля "Роснефти" превышает 78% общей площади лицензионных участков в Арктике.
По оценкам специалистов, к 2050 г. арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.