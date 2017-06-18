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Cооснователь Mail.ru Group: РФ может стать одним из лидеров робототехники

Экономика и бизнес
18 июня, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Дмитрий Гришин также отметил, что робототехника - это наука XXI века

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Дмитрий Гришин

Дмитрий Гришин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россия в перспективе может войти в число лидеров в области робототехники при условии принятия правильного законодательства в этой сфере. Такое мнение высказал сооснователь и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин в ходе своего выступления на Kaspersky Geek Picnic.

В конце 2016 года он подготовил законопроект, определяющий правовой статус роботов. По его мнению, в целом закон о робототехнике в России должен быть принят уже сейчас, поскольку правильное законодательство позволит устранить страхи людей, связанные с этой сферой, и подстегнет ее развитие.

"Когда люди говорят про новые технологии, есть некоторые страхи. И эти страхи, в том числе, очень сильно останавливают развитие направления: люди боятся инвестировать деньги, не понимают, что будет происходить. Я считаю, что один из фундаментальных способов эти страхи убрать - это систематизировать и изначально построить законодательство в этой сфере таким образом, чтобы всем были понятны правила игры", - объяснил сооснователь Mail.ru Group.

Гришин уверен, что робототехника - это наука XXI века. "Сейчас мы находимся в начале рынка, который фактически перевернет все вокруг нас. Роботы будут повсюду: они будут летать, ходить, ездить", - полагает он.

Предусмотреть конкретную задачу

Сейчас основать робототехническую компанию могут три-четыре человека, считает Гришин. По мнению эксперта, при разработке робота очень важно предусмотреть для него какую- то конкретную задачу. Также роботы должны быть красивыми.

Будущее для роботов Гришин видит, в том числе, в таких сферах, как доставка и развлечения. Его мнение нашло отражение и в инвестициях: основанный Гришиным фонд Grishin Robotics несколько лет назад инвестировал в компанию Sphere которая совместно с Disney разработала и выпустила домашнего игрушечного дроида BB-8 (персонаж "Звездных войн"). По словам Гришина, BB-8 занимает второе место среди роботов по продажам в мире после роботов-пылесосов.

Что касается логистики, то в начале 2017 года Grishin Robotics также стал инвестором созданного основателями Skype Янусом Фриисом и Ахти Хейнла британского стартапа Starship Technologies, который занимается производством роботов-курьеров. Доставка товаров и продуктов питания роботами, которые ездят по земле, сейчас имеет большие перспективы, чем доставка летающими дронами, полагает Гришин. Доставка по воздуху связана с более сложным законодательным регулированием, а также требует, чтобы роботы были более мощными, пояснил он.

Гришин рассказал журналистам после выступления, что фонд активно изучает и российские проекты в сфере робототехники, однако не стал называть конкретные компании.

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