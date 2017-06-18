Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Европейская авиастроительная компания Airbus сообщила в воскресенье о завершении работ по строительству новой модификации самого большого в мире пассажирского самолета A380. Новая модель получила название Airbus A380plus, говорится в пресс-релизе.

"В новой модификации улучшены эксплуатационные характеристики при сокращении общих расходов на строительство", - говорится в документе. Салон нового самолета вмещает 933 пассажира - на 80 больше, чем предыдущая модель. Изменена конструкция крыльев, что улучшит аэродинамику, а также позволяет сэкономить расход топлива на 4%. При этом новая версия А380 реже требует техобслуживания, а строительство обновленного самолета стоит на 13% дешевле (около $370 млн вместо $428 млн).

Airbus A380 - самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость - 853 человека, максимальная взлетная масса - 575 тонн, размах крыльев - 79,7 м, максимальная дальность полета - 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость - 945 км/ч. Первый полет А380 совершил 27 апреля 2005 года. До этого на протяжении 37 лет с конца 1960-х наиболее крупным, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером в мире считался американский Boeing 747.