Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380

Марин Ле Пен впервые избрана депутатом Национального собрания ФранцииМеждународная панорама 18 июня, 21:18
Airbus сообщила о создании новой версии крупнейшего в мире пассажирского самолета A380Экономика и бизнес 18 июня, 21:16
Сантуш: португальцы в матче с мексиканцами периодически боялись игратьСпорт 18 июня, 21:14
СМИ: "Республика на марше" Макрона уверенно побеждает на парламентских выборах во ФранцииМеждународная панорама 18 июня, 21:07
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедерацийСпорт 18 июня, 21:06
Тренер сборной Мексики Осорио поражен атмосферой на "Казань-Арене"Спорт 18 июня, 21:01
Reuters: Lockheed Martin в скором времени может поставить более 400 F-35 в 11 странМеждународная панорама 18 июня, 20:56
Роналду не явился на пресс-конференцию после матча Кубка конфедераций с мексиканцамиСпорт 18 июня, 20:51
Агент Барбоза: оборона сборной России способна сдержать РоналдуСпорт 18 июня, 20:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Европейская авиастроительная компания Airbus сообщила в воскресенье о завершении работ по строительству новой модификации самого большого в мире пассажирского самолета A380. Новая модель получила название Airbus A380plus, говорится в пресс-релизе.
"В новой модификации улучшены эксплуатационные характеристики при сокращении общих расходов на строительство", - говорится в документе. Салон нового самолета вмещает 933 пассажира - на 80 больше, чем предыдущая модель. Изменена конструкция крыльев, что улучшит аэродинамику, а также позволяет сэкономить расход топлива на 4%. При этом новая версия А380 реже требует техобслуживания, а строительство обновленного самолета стоит на 13% дешевле (около $370 млн вместо $428 млн).
Airbus A380 - самый крупный серийный пассажирский авиалайнер в мире. Его максимальная вместимость - 853 человека, максимальная взлетная масса - 575 тонн, размах крыльев - 79,7 м, максимальная дальность полета - 15 тысяч 200 км, крейсерская скорость - 945 км/ч. Первый полет А380 совершил 27 апреля 2005 года. До этого на протяжении 37 лет с конца 1960-х наиболее крупным, тяжелым и вместительным пассажирским авиалайнером в мире считался американский Boeing 747.