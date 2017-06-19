В тендере на разработку нефтяных месторождений Ирана смогут участвовать шесть компаний РФ

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ТЕГЕРАН, 19 июня. /ТАСС/. Иранская национальная нефтяная компания (ИННК) расширила список участников тендера на разработку нефтяных и газовых месторождений в Исламской Республике. Согласно размещенной на сайте компании информации, в список дополнительно включены пять компаний - российские "Газпром нефть", "Роснефть", "Татнефть" и "Зарубежнефть", а также Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
Таким образом, количество иностранных компаний, которые смогут принять участие в тендере на разработку иранских месторождений, достигло 34. В январе этого года были объявлены 29 участников, в числе которых - российские "Лукойл" и "Газпром".
Расширение списка произошло буквально накануне проведения несколько раз откладывавшегося тендера на разработку крупного нефтяного месторождения Азадеган, которое находится близ города Ахваз на юго-западе Ирана.
Всего Исламская Республика планирует выставить на торги 52 месторождения углеводородов, из которых 29 - нефтяные, а 23 - газовые. Среди них такие проекты, как Южный Азадеган, Шангуле, Аб Теймур, Абан, Пейдар, Чешме Хош и Дехлоран. Из общего числа месторождений 18 находятся на шельфе. Также на торги будут выставлены 18 разведочных блоков.
В течение последних двух лет Иран разрабатывает контракт нового типа (IPC, Iranian Petroleum Contract). Его основное отличие заключается в предоставлении инвесторам возможности владеть долей в проекте и участвовать в разделе продукции. Прежняя форма сотрудничества ИННК с иностранными компаниями предусматривала возврат инвестиций.