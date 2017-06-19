Силуанов: у РФ и КНР есть потенциал для усиления взаимодействия по финансовым вопросам

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что у России и Китая есть огромный потенциал для развития сотрудничества и усиления взаимодействия по финансовым вопросам. Об этом он заявил в понедельник на открытии седьмого министерского финансового диалога Москвы и Пекина.

"Россия и Китай вышли на новый уровень сотрудничества. Вместе с тем, мы видим, что есть еще потенциал для развития. Речь идет о координации наших планов и политики в области "двадцатки", координации наших подходов и позиций в рамках заседания стран БРИКС. Достаточно много возможностей для усиления обмена в части финансовых вопросов", - сказал министр, уточнив, что "это и сближение налогового законодательства, и вопросы аудита, и вопросы рейтинговых агентств".

Глава Минфина перечислил вопросы, которые будут обсуждаться на встрече с китайской стороной. "Это действительно и макроэкономика, и финансы, многостороннее сотрудничество в рамках различных форматов, вопросы глобализации, вопросы стандартов бухгалтерского учета, выпуск ценных бумаг, о чем мы с вами говорили на прошлой встрече. Хотели бы обсудить развитие и казначейских систем", - сообщил Силуанов.

Россия также заинтересована в активизации работы на ее территории Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Нового банка развития (НБР, банк БРИКС).

"Со времени нашей последней встрече благодаря непосредственному активному вовлечению наших министерств запущена и работает операционная деятельность двух финансовых институтов. Это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Новый банк развития", - сказал Силуанов, обращаясь к министру финансов КНР Сяо Цзе.

"Мы готовы активно рассматривать совместные проекты этих банков на территории наших стран. Нас интересует и активизация работы этих финансовых институтов непосредственно в России", - сказал Силуанов, добавив, что у российской стороны "есть предложения, которые будут интересны акционерам банка".