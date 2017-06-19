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Лавров: страны БРИКС обеспечивают движение к модернизации глобальной экономики

Экономика и бизнес
19 июня, 6:34 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, июня. /ТАСС

Министр иностранных дел РФ считает, что БРИКС - один из немногих международных институтов, нацеленных на укрепление доверия на глобальном уровне

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ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Принятие БРИКС стратегии экономического развития на саммите в Уфе в 2015 году стало одним из шагов, способствующих модернизации управления мировой экономикой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии встречи министров иностранных дел БРИКС в Пекине.

"Мы добиваемся реформирования устаревшей финансово-экономической системы мира, которая не учитывает ту роль, которую государства с формирующимися рынками играют в мировой экономике, - сказал он. - Важными шагами на этом пути стали реализация принятой на саммите в Уфе стратегии экономического развития БРИКС, создание Нового банка развития и пула условных валютных резервов с общим капиталом 200 млрд долларов".

"Это шаги, которые реально способствуют модернизации глобальной архитектуры управления", - указал глава МИД РФ.

Лавров добавил, что БРИКС - один из немногих международных институтов, нацеленных на укрепление доверия на глобальном уровне. "БРИКС сегодня является эффективным механизмом стратегического взаимодействия, координации действий по широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и политики", - указал российский министр.

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