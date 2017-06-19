Лавров: страны БРИКС обеспечивают движение к модернизации глобальной экономики

Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в ПортугалииСпорт 19 июня, 6:35
Дождь, местами гроза и до 23 градусов тепла ожидается в Московском регионеОбщество 19 июня, 6:20
Санавиация и телемедицина: как отдаленные регионы РФ решают проблему доступности медпомощиВ стране 19 июня, 6:00
СМИ: в результате наезда автомобиля на людей в Лондоне, возможно, погибли два человекаПроисшествия 19 июня, 5:30
Marca: президент "Реала" Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 годаСпорт 19 июня, 4:23
СМИ: шесть ракет КСИР Ирана с высокой точностью поразили позиции террористовМеждународная панорама 19 июня, 3:45
Наезд фургона на толпу в Лондоне. Хроника событийПроисшествия 19 июня, 3:23
Опознаны тела всех семи моряков, погибших на американском эсминце FitzgeraldПроисшествия 19 июня, 3:20
В Лондоне фургон наехал на толпу людейПроисшествия 19 июня, 3:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Принятие БРИКС стратегии экономического развития на саммите в Уфе в 2015 году стало одним из шагов, способствующих модернизации управления мировой экономикой. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытии встречи министров иностранных дел БРИКС в Пекине.
"Мы добиваемся реформирования устаревшей финансово-экономической системы мира, которая не учитывает ту роль, которую государства с формирующимися рынками играют в мировой экономике, - сказал он. - Важными шагами на этом пути стали реализация принятой на саммите в Уфе стратегии экономического развития БРИКС, создание Нового банка развития и пула условных валютных резервов с общим капиталом 200 млрд долларов".
"Это шаги, которые реально способствуют модернизации глобальной архитектуры управления", - указал глава МИД РФ.
Лавров добавил, что БРИКС - один из немногих международных институтов, нацеленных на укрепление доверия на глобальном уровне. "БРИКС сегодня является эффективным механизмом стратегического взаимодействия, координации действий по широкому кругу ключевых проблем мировой экономики и политики", - указал российский министр.