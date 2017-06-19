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Сбербанк и Банк Харбина намерены создать фонд в $50 млн для инвестиций в стартапы

Экономика и бизнес
19 июня, 6:06 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 19, июня. /ТАСС

Соглашение о фонде было подписано в Харбине в рамках третьего заседания Российско-Китайского финансового совета

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ВЛАДИВОСТОК, 19 июня. /ТАСС/. Сбербанк и Банк Харбина (КНР) подписали соглашение о намерениях создать инвестиционный фонд МТ2 (или Money-Time) размером 50 млн долларов, нацеленный на инвестирование в стартапы, в основном, технологические, и компании, предлагающие инновационные идеи, сообщает пресс-служба Дальневосточного Сбербанка.

"Сегодня мы совместно с коллегами из Банка Харбина ставим перед собой задачу найти эффективные решения для взаимодействия предприятий наших стран и ускорения процессов, сопровождающих реальный бизнес. Участие наших партнеров из Китая в создании фонда МТ2 позволит сформировать и расширить единую экосистему для стартапов и финансирования самых прорывных проектов не только в России и Китае, но и по всему миру", - приводит пресс-служба слова председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк Дмитрия Суховерхова.

Соглашение о фонде было подписано в Харбине в рамках третьего заседания Российско-Китайского финансового совета, дата подписания не уточняется.

Российско-Китайский финансовый совет (РКФС) - специальная свободная площадка, основанная в октябре 2015 года для обмена опытом и обсуждения актуальных вопросов российско-китайских финансовых отношений. В РКФС входят 28 российских и 35 китайских банков, инвесткомпаний и фондов, цель организации - стать надежным и влиятельным финансовым советом между Россией и Китаем и выполнять функцию коммуникационного моста между странами.

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