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Банк БРИКС намерен получить международный рейтинг к четвертому кварталу 2017 года

Экономика и бизнес
19 июня, 6:42 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Это позволит банку привлечь финансовые ресурсы на международных рынках капитала, отметил глава НБР

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ШАНХАЙ, 19 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) будет стремиться к тому, чтобы получить международный рейтинг ближе к четвертому кварталу текущего года. Об этом сообщил в понедельник, отвечая на вопросы корр. ТАСС, президент НБР Кундапур Ваман Каматх.

"Будем стремиться получить международный рейтинг в этом году. Вероятно, это произойдет ближе к четвертому кварталу и позволит привлечь финансовые ресурсы на международных рынках капитала", - сообщил он.

Говоря о планах работы НБР, президент банка уточнил, что в этом году могут быть удвоены показатели прошлого года по объему одобренных советом директоров проектов до 2,5-3 млрд долларов. "В этом году мы планируем представить на одобрение 10-15 проектов, примерно по 2-3 от каждой страны - члена банка", - заявил Кундапур Ваман Каматх.

Отвечая на вопрос о том, как он оценивает работу банка и в чем видит основные достижения, президент НБР отметил, что "заложить правильный фундамент - это было наиболее серьезной задачей для НБР в первые годы работы, что, впрочем, справедливо и для других организаций". "На мой взгляд, мы успешно справились с этой задачей. Мы сформировали многонациональный коллектив, в который входят сотрудники из всех пяти стран - членов БРИКС, и при этом у нас много молодежи. Одобрены политики и налажены внутренние процессы банка", - сказал он, добавив, что банк начал предоставлять финансирование и намерен продолжить эту работу в текущем году.

"Конечно, в своей работе мы продолжим делать акцент на зеленых проектах и проектах в области устойчивого развития. Мы будем изучать проекты в областях зеленой и возобновляемой энергии. Также мы планируем одобрить ряд проектов, которые будут полезны с точки зрения развития регионов наших стран-членов, в частности, дорог и источников питьевой воды", - подчеркнул Кундапур Ваман Каматх.

"Кроме того, среди наших планов - проекты, которые позволяют поддержать совершенствование существующих государственных механизмов в наших странах. Тем не менее, ядро нашей деятельности будут составлять проекты в сферах устойчивого развития и инфраструктуры для устойчивого развития", - резюмировал он.

Нацвалюты

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) должны продемонстрировать силу национальных валют и использовать их для финансирования проектов, чтобы дистанцироваться от волатильности на валютных рынках, считает Кундапур Ваман Каматх.

"Мы возлагаем большие надежды на предстоящий саммит БРИКС в городе Сямэнь. На саммите банк доложит лидерам стран БРИКС о результатах своей деятельности, в частности, аспектах, касающихся создания основы для дальнейшей работы, начале предоставления финансирования и планах его расширения в 2017 году", - сказал он.

"Кроме того, есть и другие интересные вопросы, соображениями по которым мы хотели бы поделиться с лидерами стран БРИКС. В частности, это твердая уверенность в том, что страны БРИКС должны продемонстрировать силу своих национальных валют, используя их для финансирования (проектов - прим. ТАСС). Таким образом, можно будет начать движение в сторону постепенного дистанцирования от волатильности на валютных рынках", - подчеркнул Кундапур Ваман Каматх, добавив, что "предстоящий саммит в Сямэне будет иметь важное значение для развития БРИКС и покажет, что страны этого объединения прочно стоят на ногах".

По его словам, создание БРИКС как группы стран "стало очень важным сигналом, свидетельством усиления роли стран с формирующимися рынками, стран глобального Юга в международных отношениях".

О Новом банке развития

Политическое решение о создании НБР БРИКС было принято в 2013 году лидерами стран на V саммите организации в Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о Новом банке развития. Официальный старт работе НБР был дан на инаугурационном заседании Совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Разрешенный к выпуску капитал банка составит 100 млрд долларов США.

Основная задача НБР заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. В 2016 году НБР одобрил первый пакет проектов в области экологически чистой и возобновляемой энергетики на общую сумму в 1,5 млрд долларов.

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