План развития города Свободный в Приамурье внесен в правительство РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока внесло на рассмотрение в правительство РФ долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города Свободный в Амурской области, сообщается в понедельник на сайте министерства.

"План развития Свободного включает 69 мероприятий по развитию городской инфраструктуры. Среди них разработка схемы газификации и газоснабжения, реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей, приведение в нормативное состояние дорог и улиц, обновление общественного транспорта, оснащение медучреждений автомобилями скорой помощи, строительство новых школ и детских садов, строительство и реконструкция домов культуры", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что план разработан в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева. Это второй подобный опыт министерства после разработки плана для Комсомольска-на-Амуре. Документ также включает мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

"Свободный находится в неудовлетворительном состоянии. Почти треть его жителей уехала за последние 25 лет. Но сейчас здесь началась реализация крупнейших проектов: только строительство Амурского газоперерабатывающего завода создаст порядка трех тысяч новых рабочих мест", - цитирует пресс-служба министерства слова замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Артура Ниязметова.

Отмечается, что план рассчитан до 2025 года и направлен на сбалансированное развитие производственной и социальной сфер города. В его разработке участвовали 11 федеральных министерств и ведомств, в том числе Минздрав, Минспорт и Минэкономразвития, правительство Амурской области, 13 заинтересованных организаций. Реализация плана, по мнению его авторов, позволит к 2025 году увеличить численность населения города на 10,2 тыс. человек - до 64,4 тыс. человек, а также повысить уровень удовлетворенности жителей общим положением дел в городе до 80%.

По предварительной оценке, стоимость необходимых мероприятий составляет 48,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей планируется обеспечить за счет средств бюджета области, 17,5 млрд рублей - из внебюджетных источников. Из федерального бюджета планируется выделить 28 млрд рублей, в том числе 12,5 млрд рублей предусмотрено Минвостокразвития России на строительство нового микрорайона в рамках мероприятия по созданию территории опережающего развития "Свободный" в госпрограмме "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона".

ТОР "Свободный"

Пятого июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР "Свободный". Как сообщает сайт кабмина, это "будет способствовать производственной кооперации и интеграции с Китайской Народной Республикой и другими странами Азиатско- Тихоокеанского региона, развитию малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций".

На территории ТОР "Свободный" в Амурской области планируется построить крупнейший в России газоперерабатывающий завод, а в дальнейшем - газохимический комплекс. Проект предполагает 1,2 трлн рублей общего объема инвестиций.

После запуска газоперерабатывающего и газохимического комплекска в ТОР "Свободный" по газопроводу "Сила Сибири" будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые "Газпром" создает в рамках Восточной газовой программы.