ЦБ отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России отозвал с 19 июня 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Фидбэк", а также у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный Финансовый Дом", говорится в сообщении регулятора.
По данным ЦБ, бизнес "Фидбэк" практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Кроме того, в деятельности кредитной организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.
Как отмечается в сообщении, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение о выводе РНКО с рынка банковских услуг.
Деятельность НКО "Расчетный Финансовый Дом", по данным ЦБ, с конца 2016 года была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.
Решение ЦБ было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Обе организации не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года НКО "Расчетный Финансовый Дом" занимала 570-е место в банковской системе России, а РНКО "Фидбэк" - 571-е место.
В соответствии с приказом Банка России в обе организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.