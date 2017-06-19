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ЦБ отозвал лицензию у двух небанковских кредитных организаций

Экономика и бизнес
19 июня, 8:56 дата обновления: 19 июня, 9:28 UTC+3

По данным регулятора, НКО "Расчетный Финансовый Дом" ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, а РНКО "Фидбэк" - на проведение "теневых" валютно-обменных операций

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Банк России отозвал с 19 июня 2017 года лицензию на осуществление банковских операций у московской расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "Фидбэк", а также у небанковской кредитной организации (НКО) "Расчетный Финансовый Дом", говорится в сообщении регулятора.

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По данным ЦБ, бизнес "Фидбэк" практически полностью ориентирован на проведение "теневых" валютно-обменных операций. При этом РНКО активно осуществлялись мероприятия по уклонению от предусмотренных законодательством в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма процедур обязательного контроля операций и идентификации клиентов. Кроме того, в деятельности кредитной организации были выявлены признаки систематического осуществления операций без их отражения в бухгалтерском учете и отчетности.

Как отмечается в сообщении, организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах ЦБ принял решение о выводе РНКО с рынка банковских услуг.

Деятельность НКО "Расчетный Финансовый Дом", по данным ЦБ, с конца 2016 года была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники НКО не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов.

Решение ЦБ было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.

Обе организации не является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 июня 2017 года НКО "Расчетный Финансовый Дом" занимала 570-е место в банковской системе России, а РНКО "Фидбэк" - 571-е место.

В соответствии с приказом Банка России в обе организации назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

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