"Ъ": госкорпорация по ОрВД профинансирует развитие аэропорта Шереметьево

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство привлечет к финансированию строительства третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в московском аэропорту Шереметьево ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения" (ГК по ОрВД), сообщает газета "Коммерсантъ".
Устав ГК по ОрВД будет изменен, пишет "Ъ". Предприятие получит функции заказчика-застройщика новой ВПП-3. В ФЦП "Развитие транспортной системы РФ" объемы финансирования этого проекта увеличатся "за счет внебюджетных источников". Из собственных средств ГК по ОРВД будет выделено 7,7 млрд рублей, в том числе 3,2 млрд рублей - в 2017 году, 3,5 млрд рублей - в 2018 году и еще 1 млрд рублей - в 2019 году.
В конце 2016 года аэропорт столкнулся с дефицитом средств на реконструкцию и строительство всех объектов Шереметьева, находящихся в федеральной собственности, не хватало 19 млрд рублей, из которых на ВПП-3 требовалось 13 млрд рублей.
По словам источника газеты, инициатива наделить данными полномочиями ГК по ОрВД исходит от правительства. По требованиям ICAO провайдеры аэронавигационного обслуживания должны тратить прибыль от навигационных сборов только на развитие и модернизацию своей инфраструктуры. Но поскольку предприятие не относится к категории бюджетных, то по закону часть прибыли ФГУП обязано направлять государству. Таким образом, распоряжение юридически закрепляет данный порядок.
В мае 2016 года правительство обязало ФГУП направлять в госбюджет половину чистой прибыли, полученной по итогам 2014-2020 годов от всех услуг, кроме основной - по аэронавигационному обслуживанию. Согласно отчету ГК по ОрВД, в 2016 году выручка составила 93,7 млрд рублей, а чистая прибыль - 16,3 млрд рублей. В 2016 году ФГУП перечислило в бюджет 626,2 млн рублей.