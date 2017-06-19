ОДК планирует выпускать в год до 50 двигателей для самолетов МС-21

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) планирует выпускать в год до 50 новых двигателей ПД-14, предназначенных для авиалайнера МС-21. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ОДК.
"Развертывание полномасштабного серийного производства ПД-14 станет возможным после получения сертификата типа Росавиации. Производственные и инвестиционные программы предполагают выход на проектную мощность до 50 изделий в год и последующее наращивание производственных мощностей в зависимости от потребности рынка", - сообщили в корпорации.
Сейчас на серийных предприятиях ведется производство опытных двигателей ПД-14.
В ОДК сказали, что испытания системы автоматического управления для двигателя ПД-14 должны быть завершены в этом году. "Завершена разработка конструкторской документации новой системы и освоено опытное производство ее агрегатов. В настоящее время продолжается освоение серийного производства. Квалификационные испытания системы продолжаются, они должны быть завершены в этом году", - говорится в сообщении.
Система автоматического управления обеспечивает комплексное управление двигателем на всех режимах, ограничение предельных параметров, его оперативную диагностику и защиту, а также информационный обмен с системами самолета и его силовой установки.
Уже изготовленные опытные двигатели ПД-14 полностью укомплектованы новой системой. В ходе летных испытаний замечаний к ее работе не было.
"ПД-14 - один из стратегических проектов российского авиапрома. В настоящее время ОДК на основе сертификационного базиса проводит комплексные испытания этого двигателя. Проведены первый и второй этапы летных испытаний. Кроме того, успешно проведен ряд специальных тестирований", - рассказали в ОДК.
Квалификационные испытания системы управления проводит пермское предприятие ОДК - Стар. Базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14 создается в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных.
Двигатель ПД-14 в этом году также испытают на попадание птиц. "На 2017 год запланирован еще целый ряд специальных испытаний, в том числе испытания на попадание посторонних предметов - льда, града, крупных и мелких птиц, ресурсные испытания. Продолжаются испытания в термобарокамере Центрального института авиационного моторостроения им. П. И. Баранова (ЦИАМ)", - сообщили в ОДК.
В корпорации отметили, что уже началась процедура сертификации базового двигателя ПД-14 как по российским, так и по международным стандартам. Его летные испытания продолжаются.
"Процедура сертификации начата и идет в соответствии с установленными сроками. 2018-2019 годы - тот временной ориентир, когда ПД-14 будет обладать и российским сертификатом Росавиации, и сертификатом Европейского агентства по безопасности полетов (EASA)", - отметили в ОДК.
Также ОДК разрабатывает комплексную программу поддержки эксплуатации ПД-14.
"ОДК предлагает эксплуатантам не просто двигатель с оптимальной ценой, но и работает над тем, чтобы предложить наиболее выгодное решение по стоимости жизненного цикла. Для этого разрабатывается комплексная программа поддержки эксплуатации ПД-14", - рассказали в корпорации.
В ОДК также рассказали, что ряд иностранных заказчиков уже проявил интерес ПД-14. "К двигателю ПД-14 уже проявляет интерес ряд заказчиков. Кроме того, ОДК готова предложить зарубежным партнерам сотрудничество по разработке на базе ПД-14 двигателя для авиалайнеров и транспортных самолетов различного класса", - рассказали в корпорации.
Целевыми зарубежными рынками для ПД-14 являются авиакомпании из стран СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки, отметили в ОДК.
"Уже сейчас ОДК ведет работу с потенциальными покупателями самолета МС-21 о возможности поставки их с двигателями ПД-14 после получения сертификата летной годности на самолет", - сказали в ОДК.
Также на базе газогенератора ПД-14 корпорация готова разрабатывать двигатели для ближне- и среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов под конкретные требования заказчика (в диапазоне тяги от 9 до 18 тонн).
"При этом за счет использования уже разработанного газогенератора сроки создания новых двигателей значительно сокращаются", - рассказали в ОДК.