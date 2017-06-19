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В России начали работу по созданию авиадвигателя тягой 35 тонн

Экономика и бизнес
19 июня, 10:20 UTC+3 ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/ 19, июня. /ТАСС

Данный двигатель предназначен для перспективных транспортных самолетов

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Разработка двигателя тягой 35 тонн (ПД-35), предназначенного для перспективных транспортных самолетов, началась в России. Об этом ТАСС сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"В настоящее время ОДК приступила к разработке научно-технического задела по программе ПД-35, который позволит с минимальным техническим риском реализовать ОКР в целом", - рассказали в корпорации.

Все вопросы, связанные с разработкой и изготовлением будущего двигателя, сведены по ряду критических направлений по технологиям.

"Определены направления, по которым выданы технические задания на выполнение работ. Графики разработаны, финансирование обеспечено. Предприятия отрасли и отраслевые институты уже приступили к работе. Кооперация предприятий и научно-исследовательских организаций в рамках проекта уже выстроена", - сообщили в корпорации.

На базе двигателя ПД-35 возможно будет создать целое семейство двигателей большой тяги. Планируется, что перспективный двигатель будет обладать облегченной конструкцией за счет использования специальных материалов, в том числе углепластиковых, и малоэмиссионной камерой сгорания, отвечающей требованиям экологии рубежа 2025-2030 годов.

ПД-35 - это перспективный двигатель большой тяги, который создается ОДК с использованием технологий, полученных в ходе реализации проекта ПД-14 для авиалайнера МС-21. Он будет предназначен для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных и транспортных самолетов.

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