Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 58 руб. впервые за месяц

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличился на 36 копеек и составил 58,03 руб., свидетельствуют данные биржи. Курс доллара превысил отметку в 58 руб. впервые с 18 мая 2017 г.

Курс евро на торгах биржи вырос на 23 копейки по состоянию на 10:58 мск, составив 64,93 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и достиг отметки в 57,68 рубля.