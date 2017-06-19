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Курс доллара на торгах Московской биржи превысил 58 руб. впервые за месяц

Экономика и бизнес
19 июня, 10:19 дата обновления: 19 июня, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличился на 36 копеек

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже увеличился на 36 копеек и составил 58,03 руб., свидетельствуют данные биржи. Курс доллара превысил отметку в 58 руб. впервые с 18 мая 2017 г.

Курс евро на торгах биржи вырос на 23 копейки по состоянию на 10:58 мск, составив 64,93 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и достиг отметки в 57,68 рубля.

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